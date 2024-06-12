Дають броню від мобілізації та платять до 60 тисяч на місяць: в Одесі беруть на роботу навіть студентів

Співробітникам пропонують повний соціальний пакет

В Україні стає все більше відкритих вакансій, на яких роботодавець надає бронювання від мобілізації. В Одесі з такою пропозицією, наприклад, зараз шукають людину на посаду стивідора.

Дане оголошення про пошук співробітника було опубліковано на одному із сайтів з пошуку роботи в Україні. Роботодавець зазначає, що готовий взяти на цю посаду також студентів.

Так, щоб відгукнутися на вакансію претенденту, необхідно відповідати деяким вимогам. Він повинен мати досвід роботи як мінімум від одного року.

Робота проходитиме на території Одеського морського порту з навантаження зернових вантажів. Здобувачам пропонують позмінний графік роботи, а також соціальний пакет. Зарплата вказана від 40 до 60 тисяч гривень.

В оголошенні роботодавець вказує такі вимоги та переваги його пропозиції:

Робота змінна;

Бронювання від мобілізації;

Повний соціальний пакет;

Зарплата офіційна – від 40 тис. грн;

Досвід роботи від 1 року;

Готові взяти студентів.

Довідка: Стивідор – це процес завантаження чи розвантаження вантажу на судно та/або з нього. Особа чи компанія, що займається такою дією, називається стивідором.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які роботи у Києві можуть зацікавити приїжджих. Зарплату на таких вакансіях пропонують від 25 тисяч гривень.