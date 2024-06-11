Бронь від мобілізації, але низька зарплата: в Україні не всім водіям пропонують прибуткову роботу

В умовах воєнного стану в Україні спостерігається високий попит на водіїв із пропозицією броні від призову на військову службу

Дефіцит кваліфікованих кадрів у транспортній галузі змушує компанії конкурувати за фахівців, що залишилися, пропонуючи їм максимально вигідні умови. На популярних сайтах пошуку роботи в Україні представлена велика кількість актуальних вакансій для водіїв. За даними Work.ua, наразі відкрито понад 5400 вакансій водіїв. На Jobs.ua доступно близько 1000 пропозицій роботи в цій сфері, а на Robota.ua — понад 6300 вакансій водіїв по всій Україні.

Роботодавці активно шукають водіїв-експедиторів для роботи і всередині країни, пропонуючи високі зарплати – до 50-60 тисяч гривень на місяць. Особливо потрібні водії у Києві та Західній Україні, де рівень безробіття зазвичай традиційно нижчий. Багато компаній гарантують бронювання від мобілізації для залучених водіїв. Це пов’язано з нестачею кваліфікованих кадрів у транспортній галузі через мобілізацію чоловіків призовного віку.

Вакансії із бронею від мобілізації

Але на такі умови можуть розраховувати хіба водії-міжнародники. На державних підприємствах винагороду обіцяють значно скромнішу. Так, відділення "Укрпошти" у Тернополі може запропонувати зарплату на старті 12 тис. грн. При цьому за умовами вакансії потрібно буде возити матеріальні цінності, оформлювати дорожню документацію, стежити за технічним станом авто тощо. Стаж роботи – не менше двох років.

Водій-експедитор у Харкові отримає трохи більше. Але графік роботи – з понеділка по суботу, серед вимог – стресостійкість та комунікабельність.

У Лубнах на Полтавщині водій може заробити від 17 850 грн. Але тут вимагають права категорії С, і це обов’язкова умова. Працювати треба в парі з вантажником, графік – з понеділка до суботи, з 7 ранку.

Таким чином українські компанії намагаються забезпечити безперебійну роботу транспортної галузі в умовах нестачі кадрів. Але пропонована їм бронь від мобілізації за досить невисоких зарплат стає єдиним привілеєм.

Раніше "Телеграф" писав, що водіям готові платити конкурентну зарплатню. Але до обов’язків водія входитиме розвантаження авто.