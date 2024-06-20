До 60 тысяч зарплата и бронь от мобилизации: в Украине ищут мужчин на прибыльную работу

Потенциальным работникам дают на выбор два графика

На сайтах для поиска работы все чаще появляются вакансии с бронированием от мобилизации. В Киеве сейчас ищут слесаря с зарплатой до 60 тысяч гривен и вполне лояльными требованиями.

Кандидатам на эту должность предлагают официальное трудоустройство, бронирование от мобилизации и возможность выбрать более удобный график работы. Такая вакансия появилась на одном из самых популярных сайтов для поиска работы.

Вакансия слесаря с бронированием от мобилизации

Работодатель обещает конкурентную зарплату, стабильность и положительный психологический климат в компании. На самом деле, в этой вакансии есть много привлекательных условий, но работать придется много.

Что предлагает работодатель:

официальное трудоустройство с соблюдением Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины;

с соблюдением Кодекса законов о труде (КЗоТ) Украины; заработная плата 50-60 тысяч гривен в месяц ;

; бронирование от мобилизации ;

; выбор удобного графика — 5 дней в неделю с 8:00 до 20:00 или вахтовым методом (15 через 15 дней);

— или (15 через 15 дней); доставка персонала на работу и с нее на корпоративном транспорте.

В компании предупреждают, что при выборе пятидневного графика работы выходные будут плавающими. Что касается требований к кандидату, то работодатель выдвинул только одно — наличие стажа не менее года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Одессе ищут работников на зарплату в 60 тысяч гривен. На работу готовы брать даже студентов, а еще обещают бронь от мобилизации.