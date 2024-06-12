"Тилові" вакансії в Україні: кого зараз шукають та скільки платять
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На деяких роботах зарплата перевалює за 100 тисяч гривень
Під час повномасштабної війни українцям пропонують безліч різних робіт, у тому числі трапляються й "тилові" вакансії у Збройних Силах. На них шукають як чоловіків, так і жінок.
Основними "рекрутерами" є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП. Про це пише РБК-Україна.
Подібні оголошення можна знайти на українських сайтах з пошуку роботи. На кожній з посад є свої вимоги та обов’язки. Також на них вирізняється і заробітна плата.
Приміром, зараз в Україні шукають інженера відділу у відділенні метрологічного забезпечення (об’єднаного центру метрологічного забезпечення ЗСУ). Його основні обов’язки:
- метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки (ОВТ)
- ремонт та обслуговування ОВТ
За таку роботу пропонують заробітну плату у розмірі від 25 до 55 тисяч.
Ще одна вакансія – фельдшер медичного пункту. Його шукають у 243 окремий батальйон Сил ТрО.
Обов’язки:
- проведення практичних та теоретичних навчальних заходів з тактичної медицини для особового складу
- контроль стану здоров’я особового складу
- надання первинної медичної допомоги
Зарплата – від 50 000 до 120 000 гривень.
У 190 навчальному центрі Сил оборони зараз шукають кухарі.
Його обов’язки:
- дбати про приготування їжі для колективу
- дотримуватись санітарно-гігієнічних правил
- забезпечувати належну якість та свіжість продуктів
- вести облік складських запасів та замовляти необхідні продукти
Зарплата — від 20 000 до 120 000 гривень (залежно від поставленого завдання та місця служби).
У рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ шукають людину на посаду бухгалтера.
Чим він займатиметься:
- розраховувати заробітну плату лікарняні, компенсації
- вести матеріальний облік
- працювати з первинною документацією
- брати участь у проведенні інвентаризації
- складати фінансову звітність
- знати вимоги статутів, наказів та інструкцій з організації керівництва службою, дотримуватись їх у службовій діяльності
- вміти швидко вирішувати поставлені завдання
Зарплата — від 21 000 грн (відповідно до вислуги років).
У військовій частині ЗСУ шукають офіцера відділення персоналу. Важливо, що людина, яка претендує на цю посаду, повинна мати звання офіцерського складу. Робота буде в офісі та з документами. Можливі короткочасні відрядження.
Обов’язки:
- ведення обліку особового складу
- відпрацювання проектів наказів на додаткові виплати
Зарплата – від 43 000 гривень.
Відкрито вакансію офіцера відділення зв’язку штабу у військовій частині Збройних сил України.
Кандидат на цю посаду повинен також мати звання офіцерського складу. Робота в офісі з документами.
Обов’язки:
- забезпечення зв’язку
- робота з документами
Заробітна плата – від 41 000 гривень.
SMM-менеджера шукають у 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні (ОДШБ).
Основні обов’язки:
- створення та управління контентом
- робота з аудиторією
- аналітика та звітність
- просування (розробка та впровадження стратегії рекламних кампаній у соціальних мережах для збільшення охоплення та залучення нових передплатників)
Зарплата — відповідно до виконаних бойових завдань.
Також зараз потрібен технік із системного адміністрування у військову частину А7039.
Що входить до обов’язків:
- забезпечення безперебійної роботи мережного обладнання
- виявлення та усунення несправностей у комп’ютерних системах
- забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу
- виконання інших завдань, пов’язаних із забезпеченням роботи комп’ютерних систем
Зарплата залежатиме від досвіду та кваліфікацій потенційного працівника.
У 412 окремий батальйон безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ зараз шукають аналітика групи розвідки.
Чим він займатиметься:
- здійснювати аналіз інформації, одержаної від безпілотних систем — з метою виявлення військово-стратегічних об’єктів та розпізнавання дій противника
- виконувати розвідувальні завдання — зокрема, збір інформації про структуру та розташування ворожих військ та їх обладнання
- аналізувати супутникові знімки та інші джерела інформації — для виявлення можливих загроз та прогнозування дій противника
- готувати звіти та презентації – на основі зібраної інформації – для командування та стратегічного планування
Зарплата – не вказана.
У 1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі" потрібен керівник пресслужби. Важливо врахувати, що його служба проходитиме "в операційній зоні угруповань".
Зарплата — від 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.
93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр" пропонує такі вакансії:
- електрик;
- механік технічного обслуговування бронетехніки;
- механік технічного обслуговування автомобільної техніки;
- спеціаліст кадрової служби;
- діловод.
Водночас 3-я ОШБ ЗСУ пропонує службу за контрактом. Потрібні люди на тилові спеціальності:
- моторист
- водій (С, D, Е)
- автослюсар (спеціаліст з ходової частини)
- автоелектрик
- тракторист
- водій кранівник
- механік автомобільної техніки
- механік бронетанкової техніки
- оператор екскаватора
- слюсар-сантехнік
Зарплата – не вказана.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі пропонують вакансію, на якій забезпечено броню від мобілізації.