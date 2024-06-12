"Тилові" вакансії в Україні: кого зараз шукають та скільки платять

На деяких роботах зарплата перевалює за 100 тисяч гривень

Під час повномасштабної війни українцям пропонують безліч різних робіт, у тому числі трапляються й "тилові" вакансії у Збройних Силах. На них шукають як чоловіків, так і жінок.

Основними "рекрутерами" є територіальні центри комплектування та соціальної підтримки – ТЦК та СП. Про це пише РБК-Україна.

Подібні оголошення можна знайти на українських сайтах з пошуку роботи. На кожній з посад є свої вимоги та обов’язки. Також на них вирізняється і заробітна плата.

Приміром, зараз в Україні шукають інженера відділу у відділенні метрологічного забезпечення (об’єднаного центру метрологічного забезпечення ЗСУ). Його основні обов’язки:

метрологічне забезпечення озброєння та військової техніки (ОВТ)

ремонт та обслуговування ОВТ

За таку роботу пропонують заробітну плату у розмірі від 25 до 55 тисяч.

Ще одна вакансія – фельдшер медичного пункту. Його шукають у 243 окремий батальйон Сил ТрО.

Обов’язки:

проведення практичних та теоретичних навчальних заходів з тактичної медицини для особового складу

контроль стану здоров’я особового складу

надання первинної медичної допомоги

Зарплата – від 50 000 до 120 000 гривень.

У 190 навчальному центрі Сил оборони зараз шукають кухарі.

Його обов’язки:

дбати про приготування їжі для колективу

дотримуватись санітарно-гігієнічних правил

забезпечувати належну якість та свіжість продуктів

вести облік складських запасів та замовляти необхідні продукти

Зарплата — від 20 000 до 120 000 гривень (залежно від поставленого завдання та місця служби).

У рекрутинговому центрі Сил ТрО ЗСУ шукають людину на посаду бухгалтера.

Чим він займатиметься:

розраховувати заробітну плату лікарняні, компенсації

вести матеріальний облік

працювати з первинною документацією

брати участь у проведенні інвентаризації

складати фінансову звітність

знати вимоги статутів, наказів та інструкцій з організації керівництва службою, дотримуватись їх у службовій діяльності

вміти швидко вирішувати поставлені завдання

Зарплата — від 21 000 грн (відповідно до вислуги років).

У військовій частині ЗСУ шукають офіцера відділення персоналу. Важливо, що людина, яка претендує на цю посаду, повинна мати звання офіцерського складу. Робота буде в офісі та з документами. Можливі короткочасні відрядження.

Обов’язки:

ведення обліку особового складу

відпрацювання проектів наказів на додаткові виплати

Зарплата – від 43 000 гривень.

Відкрито вакансію офіцера відділення зв’язку штабу у військовій частині Збройних сил України.

Кандидат на цю посаду повинен також мати звання офіцерського складу. Робота в офісі з документами.

Обов’язки:

забезпечення зв’язку

робота з документами

Заробітна плата – від 41 000 гривень.

SMM-менеджера шукають у 109 окремому гірничо-штурмовому батальйоні (ОДШБ).

Основні обов’язки:

створення та управління контентом

робота з аудиторією

аналітика та звітність

просування (розробка та впровадження стратегії рекламних кампаній у соціальних мережах для збільшення охоплення та залучення нових передплатників)

Зарплата — відповідно до виконаних бойових завдань.

Також зараз потрібен технік із системного адміністрування у військову частину А7039.

Що входить до обов’язків:

забезпечення безперебійної роботи мережного обладнання

виявлення та усунення несправностей у комп’ютерних системах

забезпечення захисту інформації від несанкціонованого доступу

виконання інших завдань, пов’язаних із забезпеченням роботи комп’ютерних систем

Зарплата залежатиме від досвіду та кваліфікацій потенційного працівника.

У 412 окремий батальйон безпілотних систем 101 окремої бригади охорони Генерального штабу ЗСУ зараз шукають аналітика групи розвідки.

Чим він займатиметься:

здійснювати аналіз інформації, одержаної від безпілотних систем — з метою виявлення військово-стратегічних об’єктів та розпізнавання дій противника

виконувати розвідувальні завдання — зокрема, збір інформації про структуру та розташування ворожих військ та їх обладнання

аналізувати супутникові знімки та інші джерела інформації — для виявлення можливих загроз та прогнозування дій противника

готувати звіти та презентації – на основі зібраної інформації – для командування та стратегічного планування

Зарплата – не вказана.

У 1-й окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі" потрібен керівник пресслужби. Важливо врахувати, що його служба проходитиме "в операційній зоні угруповань".

Зарплата — від 26 000 гривень (залежно від завдань, які виконує батальйон) і навіть можливість розширення штату для делегування завдань.

93-а окрема механізована бригада "Холодний Яр" пропонує такі вакансії:

електрик;

механік технічного обслуговування бронетехніки;

механік технічного обслуговування автомобільної техніки;

спеціаліст кадрової служби;

діловод.

Водночас 3-я ОШБ ЗСУ пропонує службу за контрактом. Потрібні люди на тилові спеціальності:

моторист

водій (С, D, Е)

автослюсар (спеціаліст з ходової частини)

автоелектрик

тракторист

водій кранівник

механік автомобільної техніки

механік бронетанкової техніки

оператор екскаватора

слюсар-сантехнік

Зарплата – не вказана.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Одесі пропонують вакансію, на якій забезпечено броню від мобілізації.