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Із бронею від мобілізації та зарплатою від 50 тисяч гривень: у Києві пропонують цікаву вакансію

Автор
Ганна Нестерова Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
Робота у столиці є Новина оновлена 09 червня 2024, 16:31
Робота у столиці є. Фото Колаж "Телеграфу"

Обов’язкова умова – досвід роботи

В Україні зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Наприклад, у Києві пропонують роботу водієві вантажного автомобіля зі стажем водіння від 2 років із правами категорії CE. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Так, велика транспортна та логістична компанія "Діліжанс ЖД" пропонує працевлаштування на посаду водія вантажного автомобіля (20 тонн) з можливим бронюванням.

Заробітна плата від 50000 до 60000 гривень. Також гарантують офіційне працевлаштування з першого робочого дня, оплачувану відпустку — 24 дні та броню від мобілізації.

Вимоги до кандидата:

  • наявність прав категорії РЄ;
  • досвід роботи не менше 1 року водієм на території України;
  • чіп картка для тахогрофа;
  • відсутність шкідливих звичок;
  • порядність;
  • уважність та пунктуальність.

До обов’язків співробітника компанії входитиме:

  • здійснювати доставку вантажів у максимально короткі терміни, використовуючи оптимальний маршрут переміщення;
  • контроль своєчасного та якісного завантаження автотранспорту;
  • утримання автомобіля у належному та справному технічному стані;
  • повідомляти механіку, за потреби директора з логістики, про необхідність проведення ремонтних робіт;
  • використовувати автотранспорт компанії виключно за призначенням;
  • дотримуватись правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Здобувачів заманюють не лише гідною зарплатою, а й проживання.

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