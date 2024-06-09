Із бронею від мобілізації та зарплатою від 50 тисяч гривень: у Києві пропонують цікаву вакансію

Обов’язкова умова – досвід роботи

В Україні зростає кількість пропозицій роботи з бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Наприклад, у Києві пропонують роботу водієві вантажного автомобіля зі стажем водіння від 2 років із правами категорії CE. Про це свідчать дані на одному з найпопулярніших сайтів для пошуку роботи.

Так, велика транспортна та логістична компанія "Діліжанс ЖД" пропонує працевлаштування на посаду водія вантажного автомобіля (20 тонн) з можливим бронюванням.

Заробітна плата від 50000 до 60000 гривень. Також гарантують офіційне працевлаштування з першого робочого дня, оплачувану відпустку — 24 дні та броню від мобілізації.

Вимоги до кандидата:

наявність прав категорії РЄ;

досвід роботи не менше 1 року водієм на території України;

чіп картка для тахогрофа;

відсутність шкідливих звичок;

порядність;

уважність та пунктуальність.

До обов’язків співробітника компанії входитиме:

здійснювати доставку вантажів у максимально короткі терміни, використовуючи оптимальний маршрут переміщення;

контроль своєчасного та якісного завантаження автотранспорту;

утримання автомобіля у належному та справному технічному стані;

повідомляти механіку, за потреби директора з логістики, про необхідність проведення ремонтних робіт;

використовувати автотранспорт компанії виключно за призначенням;

дотримуватись правил дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві пропонують високооплачувану роботу для приїжджих. Здобувачів заманюють не лише гідною зарплатою, а й проживання.