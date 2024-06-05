Подалі від обстрілів та з бронею від мобілізації: українцям запропонували роботу за 55 тисяч на місяць

Обов’язкова умова — офіційне працевлаштування

В Україні зростає пропозиція роботи з бронюванням від мобілізації, а деякі компанії пропонують ще один бонус. Компанія-виробник самоклеючої етикетки з Харкова, яка релокувала виробництво у найбезпечніший регіон України, шукає співробітників.

Відповідна вакансія з’явилася на одному із сайтів пошуку роботи та підбору персоналу. Харківська компанія, яка переїхала до Ужгорода, шукає харків’ян, які хочуть здобути професію поліграфіста. Зарплата, залежно від досвіду та кількості змін, становить від 40 000 до 55 000 гривень.

Серед умов – досвід у поліграфії від 1 року та готовність на офіційне працевлаштування. Співробітникам за потреби надається бронювання від мобілізації.

Роботодавець готовий забезпечити тимчасовим житлом та допомагає зняти постійне, а також надає допомогу з переїздом. Графік роботи змінний по 12 годин, компанія забезпечує доставку своїм транспортом на виробництво в 5 км від Ужгорода.

"Запрошуємо молоді сім’ї разом, є можливість запропонувати роботу другій половині", — додали в компанії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що львівська компанія шукає автомеханіків на дуже хорошу зарплату. Співробітнику надають житло та бронюють від мобілізації.