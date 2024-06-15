Українцям пропонують високооплачувану роботу з бронею від мобілізації: але є потенційно небезпечний нюанс

Потрібен фахівець з досвідом роботи від одного року

В Україні з’являється все більше вакансій із бронюванням від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових реалій та пропонують претендентам вигідні умови праці.

Деякі з них готові платити доволі високу зарплату. Про це свідчать дані на одному з сайтів для пошуку роботи.

Так, у Харкові компанія "Автомагістраль-Захід" шукає людину, яка має досвід роботи на екскаваторі. Роботодавець пропонує зарплату до 60 тисяч гривень.

Крім того, від претендента вимагається знання правил експлуатації техніки та готовність до відряджень. Варто зазначити, що ці відрядження будуть до Донецької області. Можна зробити припущення, що мова йде про будівництво фортифікаційних споруд.

Також зазначається, що остаточний рівень заробітної плати буде визначатись за результатами співбесіди. Крім того, компанія обіцяє виплачувати премії за результатами роботи.

Раніше "Телеграф" писав, що українцям запропонували роботу за 55 тисяч на місяць з бронню від мобілізації за потребою. Харківська компанія, яка переїхала до Ужгорода, шукає харків’ян, які хочуть здобути професію поліграфіста.