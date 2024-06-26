Зеленський підписав закон про англійську мову: що і для кого зміниться

Державні службовці обов’язково повинні будуть скласти іспит на знання іноземної мови

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №9432 про функціонування англійської мови в Україні, який на початку червня ухвалила Рада. Сьогодні, 26 червня, документ повернули до ВРУ за підписом глави держави.

Про це йдеться на порталі Верховної Ради України. Новий закон закріплює статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Раніше повідомлялося, що закон набуде чинності через 2-4 роки після війни.

Ініціатором законопроєкту виступив сам Володимир Зеленський, який вніс його до ВРУ трохи менш як рік тому. Проте ініціатива була ухвалена парламентом лише 4 червня поточного року у другому читанні.

Згідно із законом, низка держслужбовців зобов’язана знати англійську мову на високому рівні, зокрема:

військовослужбовці офіцерського складу, які служать за контрактом;

поліцейські середнього та вищого складу;

співробітники органів державної влади та місцевого самоврядування;

прикордонники;

медики;

співробітники сфери освіти та науки;

працівники транспортної галузі.

Знання перевірятимуть на безплатному екзамені, організацією якого займеться Міністерство освіти та науки. Кандидатів на перераховані вище посади тестуватимуть на знання іноземної мови в обов’язковому порядку.

Раніше з’явилася інформація про те, що тих, хто не знає англійської, звільнятимуть. Заступниця голови комітету з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук пояснила, що це брехня.

Варто зазначити, що у першому читанні законопроєкту про англійську мову була спірна норма про дубляж. Вона забороняла український дубляж англомовних фільмів. Через суспільний резонанс її зняли з розгляду.

Також "Телеграф" докладно розповідав про те, що означає новий статус англійської для українців. Набуде чинності він не відразу, тому час на отримання нових знань є.