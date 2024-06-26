Зеленский подписал закон об английском языке: что и для кого изменится

Государственные служащие в обязательном порядке должны будут сдать экзамен на знание иностранного языка

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9432 о функционировании английского языка в Украине, который в начале июня приняла Рада. Сегодня, 26 июня, документ вернули в ВРУ с подписью главы государства.

Об этом сказано на портале Верховной Рады Украины. Новый закон закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Ранее сообщалось, что закон вступит в силу через 2-4 года после войны.

Инициатором законопроекта выступил сам Владимир Зеленский, который внес его в ВРУ чуть меньше года назад. Однако инициатива была принята парламентом только 4 июня текущего года во втором чтении.

Согласно закону, ряд госслужащих обязаны знать английский язык на высоком уровне, в частности:

военнослужащие офицерского состава, которые служат по контракту;

полицейские среднего и высшего состава;

сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления;

пограничники;

медики;

сотрудники сферы образования и науки;

сотрудники транспортной сферы.

Знания будут проверять на бесплатном экзамене, организацией которого займется Министерство образования и науки. Для кандидатов на выше перечисленные должности будут тестировать на знание иностранного языка в обязательном порядке.

Ранее появилась информация о том, что тех, кто не знает английский, будут увольнять. Заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук объяснила, что это ложь.

Стоит отметить, что в первом чтении законопроекта об английском языке была спорная норма о дубляже. Она запрещала украинский дубляж англоязычных фильмов. Из-за общественного резонанса ее сняли с рассмотрения.

Также "Телеграф" подробно рассказывал о том, что значит новый статус английского языка для украинцев. Вступит в силу он не сразу, так что время на получение новых знаний есть.