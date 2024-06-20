Закон про демобілізацію буде? У Раді назвали дату та головну умову

Основні положення демобілізації має підготувати Кабмін

Законопроєкт про демобілізацію може бути зареєстрований в парламенті в жовтні цього року. Про це в коментарі "Телеграфу" повідомила Ірина Фріз, народна депутатка від "Європейської солідарності" та член парламентського комітету з питань нацоборони.

"Згідно з ухваленим законом про мобілізацію, який вже набрав чинності від 18 травня, Кабінету міністрів доручається розробити відповідний законопроєкт про демобілізацію. Питання на робочій групі комітету (де брали участь представники Міністерства оборони та Генерального штабу, — Ред.) йшлося про терміни його внесення. Було компромісно досягнуто, що це жовтень місяць цього року", — сказала Фріз.

Але за умови, що збережеться позитивна динаміка мобілізація в наступні декілька місяців.

"За інформацією від Генштабу та Міноборони вона (мобілізація, — Ред.) покращилась в рази", — додає парламентарка.

Яка наразі динаміка, вона не назвала, уточнивши, що цифри може надати Міноборони.

Наразі у депутатів немає кінцевого розуміння, які будуть запропоновані в майбутній законопроєкт про демобілізацію. Наразі дискутуються терміни реєстрації документа.

Її колега по комітету та депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, також підтвердив "Телеграфу", що можливість прийняття законопроєкту "періодично обговорюється". Але досі тривають суперечки щодо доцільності демобілізації під час війни в Україні.