Обговорення та суперечки продовжуються: у Раді розповіли про долю законопроєкту про демобілізацію

Обговорення питання триває

У Комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони періодично обговорюють тему демобілізації. Однак остаточного рішення поки що не ухвалено.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів член Комітету Федір Веніславський. За його словами, цю можливість підготовки відповідного законопроєкту обговорюють у Генштабі та Міністерстві оборони.

"Можливість його прийняття в нашому Комітеті періодично обговорюється. Учора з цього питання була робоча зустріч із представниками МО, інших міністерств та ГШ", — сказав він, але не уточнив, чим вона закінчилася.

При цьому нардеп додав, що суперечки щодо необхідності ухвалення відповідного законопроєкту продовжуються досі.

Як повідомлялося раніше, секретар Комітету з нацбезпеки, народний депутат Роман Костенко раніше заявив, що Генштаб задоволений темпами мобілізації після ухвалення нового закону. Парламентарій зазначив, що якщо вони залишатимуться колишніми, то цілком імовірно, що до Ради буде внесено питання про демобілізацію.

Своєю чергою нардеп Олександр Федієнко у травні розповідав "Телеграфу", що демобілізації до кінця війни не буде, проте Україна має достатньо людського ресурсу, щоб дозволити проводити ротації.