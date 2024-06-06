"Це хибний шлях": чи звільнятимуть держслужбовців, які не володіють англійською мовою

Про переатестацію не йдеться

Набуття англійської мови статусу міжнародної за новим законом не призведе до звільнення держслужбовців. Проте певний рівень володіння мовою може значно вплинути на кар'єрне зростання, а на деяких посадах він буде обов'язковим.

Про це розповіла заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (Фракція "Слуга народу"), пише "Інтерфакс".

"Якщо ця людина працює на своєму місці, то їй не потрібно показувати, щоб продовжити працювати, якийсь сертифікат чи пройти якийсь іспит. Не йдеться про переатестацію…Якщо ​​ти претендуєш, йдеш на місце, яке у цьому переліку (згідно із законопроєктом — ІФ-У)… то ти маєш при прийомі на роботу показати свій рівень…", — сказала Кравчук.

За її словами, буде реалізовано механізм компенсації визначеним категоріям фізичних осіб за освітні курси, але після закінчення або скасування воєнного стану.

Кравчук додала, що частина положень закону потребує рішення профільних міністерств та внесення змін до державного бюджету України.

На противагу цьому народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович вважає "саму ідею цього законопроєкту помилковою та досить дивною".

"Я думаю, що якщо ми хочемо говорити про просування або вивчення англійської мови, то це не вирішується законом. Для просування чи вивчення англійської потрібні ресурси. Ресурси фінансові, кадрові…", — сказав В'ятрович.

Депутат вважає, що питання вивчення англійської мови в Україні та її застосування необхідно вирішувати не через за закони, а за допомогою якихось державних програм.

"На жаль, ми вибрали, на мою думку, абсолютно хибний шлях, який говорить швидше про якісь показові речі, а не про те, щоб зробити, дійсно, англійську мову більш популярною", — зазначив нардеп.

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