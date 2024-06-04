Рада ухвалила закон: англійська стала офіційною мовою міжнародного спілкування в Україні, хто зобов'язаний вивчити

Це важливе нововведення для деяких органів

Верховна Рада України 4 червня 2024 року у другому читанні ухвалила законопроєкт про англійську мову як одну з мов міжнародного спілкування в Україні. "За" проголосували 236 народних депутатів.

Законопроєктом передбачено офіційне закріплення статусу англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Рада ухвалила законопроєкт про англійську мову

"Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №9432 про англійську мову. За — 236.

Законопроєкт передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також будуть визначені категорії посад, кандидати на заняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову" — написав Гончаренко.

Законопроєкт про англійську мову внесе декілька важливих змін. Він набуде офіційного статусу мови міжнародного спілкування, а це означає, що співробітники певних органів повинні будуть володіти нею на достатньому рівні.

Хто має знати англійську мову

Нардеп написав, що категорії посад будуть визначені. У першому читанні, яке відбулось у листопаді 2023 року, вже був приблизний перелік. У ньому йшлось, що англійську мову повинні знати співробітники:

органів державної влади та місцевого самоврядування;

прикордонної служби;

підрозділів екстреної допомоги населенню та закладів охорони здоров’я;

сфери освіти та науки;

транспортної сфери.

Скоріше за все, перелік буде ідентичний попередньому. Коли закон набуде чинності, то кандидатів на певні посади будуть тестувати на знання англійської мови. Це буде обов’язковою умовою.

Нагадаємо, що у першому читанні законопроєкту про англійську мову була спірна норма про дубляж. Вона забороняла український дубляж англомовних фільмів. Через суспільний резонанс її зняли з розгляду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Рада підтримала законопроєкт Уряду про підвищення акцизів на цигарки. Вартість останніх суттєво зросте.