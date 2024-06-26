"Такі законодавчі ініціативи не надходили": у ВР розповіли про перспективи демобілізації

Це — предмет повної відповідальності Кабміну, зазначив нардеп

Законопроєкт про демобілізацію може бути зареєстрований в парламенті в жовтні цього року. Про те, чи ведеться робота над документом та які його перспективи, розповів член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Під час брифінгу він наголосив, що це — предмет повної відповідальності Кабміну. Веніславський нагадав, що саме Кабмін та Міноборони просили виключити з законопроєкту про мобілізацію питання стосовно звільнення з військової служби окремих категорій військовослужбовців.

"Відповідно Верховна Рада України доручила, ухваливши цей закон, розробити відповідний проєкт закону, який би передбачав критерії, підстави, строки можливого потенційного звільнення окремих категорій військовослужбовців, які вже відслужили певний термін військової служби, брали участь у бойових діях. Наразі до Верховної Ради України такі законодавчі ініціативи не надходили від Кабінету міністрів України, тому я рекомендував би переадресувати це питання безпосередньо прем'єр-міністру України, міністру оборони, щоб вони озвучили свою позицію", — сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", днями міністр МВС Ігор Клименко заявив, що наразі говорити про демобілізацію військових в Україні не варто, оскільки для неї немає жодних умов. На фронті потрібні досвідчені солдати, які воюють вже понад два роки, без них фронт посиплеться.