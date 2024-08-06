Залиште "август" росіянам! Як правильно називати місяці українською

Таке слово є в українській мові, але у нього зовсім інше значення

Однією з поширених помилок при переході на українську мову є вживання слова "август". Росіяни так називають останній місяць літа.

Проте в українській мові він називається інакше ― серпень. А "Август" є чоловічим ім’ям грецького походження. "Телеграф" у цьому матеріалі пояснить, як правильно називати місяці українською. Запам’ятайте їх, і ви більше не зробите прикрих помилок.

Як правильно називати місяці українською

Важливо запам’ятати їх назви та порядок. Усі "імена" місяців мають стародавнє походження. Наші предки пов’язували їх з природними явищами, тому запам’ятати їх буде не важко.

Пропонуємо вам дізнатись переклад назв місяців з російської на українську:

январь ― січень;

февраль ― лютий;

март ― березень;

апрель ― квітень;

май ― травень;

июнь ― червень;

июль ― липень;

август ― серпень;

сентябрь ― вересень;

октябрь ― жовтень;

ноябрь ― листопад;

декабрь ― грудень.

"Телеграф" раніше писав, чому не можна говорити "кружка кави". Такого виду посуду насправді немає, бо українською він називається інакше.

Стосовно кави, то це ще одна цікава тема для мовознавців. Вони наголошують, як правильно називати кавові напої українською. Інколи навіть баристи роблять прикрі помилки.