"Зупинка за рогом, але ти, моск*лику, вже приїхав…": як правильно українською спілкуватися в громадському транспорті

Виходячі, не забувайте дякувати водієві за поїздку

З кожним днем українська мова стає все популярнішою, і все більше людей цікавляться її тонкощами та нюансами. Але досі в громадському транспорті можна почути російськомовні фрази накшталт "останівка", як в старому анекдоті.

"Телеграф" вирішив скласти перелік загальних фрази українською для комфортно користуватися громадським транспортом. З їх допомогою можна змоделювати різні ситуації.

Так, фраза "моя остановка" перекладається як "моя зупинка".

А предложение "Передайте, пожалуйста, за проезд" можно перевести как "Передайте, будь ласка, за проїзд".

Цілком ситуація в маршрутці може виглядати так:

Коли вам потрібно виходити: "Зупиніться, будь ласка, на наступній (зупинці)" — "Остановите, пожалуйста, на следующей ( остановке — ред.,)"

— "Остановите, пожалуйста, на следующей ( остановке — ред.,)" Коли потрібно передати гроші за проїзд: "Передайте, будь ласка, за проїзд"

Якщо ви бажаєте попросити пасажирів пропустити вас до виходу: "Перепрошую, я виходжу" — "Извините, я выхожу".

— "Извините, я выхожу". Якщо потрібно передати решту: "Передайте, будь ласка, решту" — "Передайте, пожалуйста, сдачу"

— "Передайте, пожалуйста, сдачу" Якщо потрібно, щоб водій відчинив задні двері: "Відчиніть, будь ласка, задні двері" — "Откройте, пожалуйста, задние двери"

— "Откройте, пожалуйста, задние двери" Якщо потрібно запитати інших пасажирів, чи виходять вони на найближчій зупинці: "Ви виходите на наступній?" — "Вы выходите на следующей?"

Виходячі, не забувайте дякувати водієві за поїздку.

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