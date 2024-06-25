Ніяких "латте" та "рістрето": як правильно називати кавові напої українською

Кава по-українськи ще смачніша

Останні роки солов’їна стає все більш популярною, але у мовленні багатьох українців досі є росіянізми та інші помилки. Якщо ви збираєтесь у кав’ярню, то впевніться, що знаєте, як правильно назвати кавові напої українською.

Інколи люди ставлять не ті наголоси, або й зовсім додають зайві літери, зазвичай це через кальку з російської. "Телеграф" дізнався, які назви кавових напоїв є правильними.

Правильні назви кавових напоїв

В першу чергу варто зазначити, що українською варто говорити лише "кава". Це слово жіночого роду. Казати "кофе" неправильно, це росіянізм.

Правопис і вимова кавових напоїв інколи викликає складнощі в українців. Мовознавці порталу "Мова" написали правильні варіанти назв.

Вони зазначають, що назви кавових напоїв є словами іншомовного походження. Тому вони належать до іменників середнього роду.

"До речі, ці слова іншомовного походження належать до іменників середнього роду з огляду на їхню форму: гарбузове лате (а не "гарбузовий лате")", — пояснюють мовознавці.

Еспресо

У російській мові часто роблять помилку, додаючи літеру "к". Проте й деякі українці її повторюють. А дехто й зовсім подвоює "с" у кінці. Не неправильно. Єдиним грамотним варіантом є таке написання слова — еспресо.

Капучино

Тут теж не варто подвоювати ніяку літеру. Часто це буває з буквою "ч". Правильно писати "капучино" і ніяк інакше.

Лате

З цим популярним кавовим напоєм пов’язані дві помилки:

подвоєння літери "т";

наголос на "е".

Правильно говорити "лАте". Наголос виключно на перший склад.

Ристрето

Інколи назву цього напою пишуть через "і" або з двома літерами "т". Мовознавці стверджують, що правильно писати саме "ристрето".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що значать популярні сленгові слова. Їх часто вживає молодь, але в українській мові є гарні замінники.