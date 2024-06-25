Ніяких "латте" та "рістрето": як правильно називати кавові напої українською
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Кава по-українськи ще смачніша
Останні роки солов’їна стає все більш популярною, але у мовленні багатьох українців досі є росіянізми та інші помилки. Якщо ви збираєтесь у кав’ярню, то впевніться, що знаєте, як правильно назвати кавові напої українською.
Інколи люди ставлять не ті наголоси, або й зовсім додають зайві літери, зазвичай це через кальку з російської. "Телеграф" дізнався, які назви кавових напоїв є правильними.
Правильні назви кавових напоїв
В першу чергу варто зазначити, що українською варто говорити лише "кава". Це слово жіночого роду. Казати "кофе" неправильно, це росіянізм.
Правопис і вимова кавових напоїв інколи викликає складнощі в українців. Мовознавці порталу "Мова" написали правильні варіанти назв.
Вони зазначають, що назви кавових напоїв є словами іншомовного походження. Тому вони належать до іменників середнього роду.
"До речі, ці слова іншомовного походження належать до іменників середнього роду з огляду на їхню форму: гарбузове лате (а не "гарбузовий лате")", — пояснюють мовознавці.
Еспресо
У російській мові часто роблять помилку, додаючи літеру "к". Проте й деякі українці її повторюють. А дехто й зовсім подвоює "с" у кінці. Не неправильно. Єдиним грамотним варіантом є таке написання слова — еспресо.
Капучино
Тут теж не варто подвоювати ніяку літеру. Часто це буває з буквою "ч". Правильно писати "капучино" і ніяк інакше.
Лате
З цим популярним кавовим напоєм пов’язані дві помилки:
- подвоєння літери "т";
- наголос на "е".
Правильно говорити "лАте". Наголос виключно на перший склад.
Ристрето
Інколи назву цього напою пишуть через "і" або з двома літерами "т". Мовознавці стверджують, що правильно писати саме "ристрето".
Раніше "Телеграф" повідомляв, що значать популярні сленгові слова. Їх часто вживає молодь, але в українській мові є гарні замінники.