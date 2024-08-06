Не плутайте! У чому різниця між "знаходиться", "розташований" та "перебуває"

Є прості правила, які необхідно запам’ятати

В українській мові нерідко припускаються помилки, використовуючи слова "знаходиться", "розташований" і "перебуває" у неправильному контексті. Кожне з них має певний зміст і не є синонімом іншого.

Про це пише журнал "Кадровик". Там пояснили, у яких випадках правильно використати всі ці слова.

Так, слово "знаходиться" доречно вживати, коли йдеться про знайдену річ у результаті пошуку або загублений предмет, наприклад: "Потрібний документ швидко знайшовся, оскільки секретар добре веде журнал вхідної кореспонденції".

Також варто запам’ятати, що слово "знаходитися" (та його форми) доречно вживати тоді, коли його можна замінити синонімом "відшукуватися".

Далі слово "перебуває". Це слово вживаємо, коли хочемо сказати про щось чи когось у значенні "є", "було", "був" тощо.

"На позначення відчуття стану, про місцевість, приміщення, але при цьому йдеться про певну абстрактність, а не конкретність, наприклад: "Речовина перебуває у твердому стані", "Після вибуху дитина перебувала у стані шоку", "У кімнаті перебувало одночасно 5 осіб", — йдеться у матеріалі.

Слово "перебуває" (та її форми) слід вживати тоді, коли щось чи хтось у ситуації, чи місці тимчасово, не постійно, у якийсь момент.

А ось слово "розташований" ми ніколи не вживаємо, коли йдеться про живі істоти. Зазвичай вживаємо тоді, коли можемо дати координати, географічне розташування чи позначити предмети стосовно іншим. Приклади:

"Будинок розташований недалеко від річки";

"Наш офіс розташований за адресою м. Київ, вул. Західна, 14";

"Стара пекарня розташована між сучасними будівлями";

"Материк розташований у Західній півкулі".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якими синонімами в українській мові можна замінити слово "воїн". Насправді їх велика кількість, але мало хто вживає їх у своїй мові.