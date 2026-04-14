Демон із рогами? Хто насправді стояв за спиною "Трампа-Ісуса"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зображення є передруком картинки, опублікованої в мережі у лютому
Скандальна AI-картинка, де президент США Дональд Трамп постав у вигляді Ісуса Христа, виявилася не оригіналом. У початковій версії, що облетіла соцмережі кілька місяців тому, за спиною американського лідера поряд із солдатами не було істоти з рогами та крилами, яка нагадує демона.
На знімку президента Трампа було зображено в біло-червоній мантії, яка зазвичай використовується в зображеннях Ісуса Христа і в біблійних пророцтвах про його повернення. Наступного дня після публікації американський лідер заявив, що думав, ніби на картинці він зображений не як Ісус, а як лікар.
"Я сприймав це як фотографію, де я — лікар, який допомагає людям — поряд був Червоний Хрест, мене оточували медичні працівники, — сказав він. — І я був ніби лікарем, трохи розважався, граючи роль доктора і допомагаючи людям одужувати. Ось так це й сприймалося. Так думала більшість людей", — заявив Трамп.
Пізніше він видалив зображення і сказав, що "не хотів нікого вводити в оману".
Як пише Yahoo, зображення, опубліковане Трампом, не було оригіналом. Воно містило одну не таку вже й тонку зміну в порівнянні з первісним варіантом, опублікованим кілька місяців тому шанувальником MAGA. Так, на картинці замінили американського солдата рогатою істотою з крилами.
Як з’ясувалося, саме зображення є передруком картинки, опублікованої в лютому впливовим прихильником Трампа Ніком Адамсом. Адамс спочатку представив це зображення як спробу Трампа зцілити "хвору" Америку. Однак тоді його розкритикували за таке зображення.
Хто зображений за спиною Трампа?
Довгі обговорення цієї теми в мережі таки дали свій результат – користувачі з’ясували можливе джерело скандального зображення із Трампом. Згідно з їхньою версією, картинка може бути заснована на обкладинці книги, яка ще не вийшла, під назвою The Last Pull.
У сюжеті майбутньої книги The Last Pull розповідається історія про хлопця з Чикаго, який вирушає до Ізраїлю, проходить там шлях, пов’язаний із життям Ісуса, а також стикається з людьми, які поклоняються давньому божеству Ваалу.
Ваал — і є в результаті той самий персонаж, який зображений на обкладинці та на картинці Трампа.
Ваалу поклонялися тисячі років тому на Близькому Сході. Його пов’язували з дощем, урожаєм та родючістю. Однак у Біблії та християнстві він вважається хибним богом. Його культ засуджується, а самого Ваала нерідко пов’язують із злом чи навіть демонами.
Передісторія
12 квітня президент США опублікував згенероване ШІ-зображення після своєї словесної суперечки з Папою Левом XIV.
На знімку Трамп зображений з рукою на голові хворої людини. На фотографії його оточують послідовники, американський прапор, орли та Статуя Свободи.
Від рук американського лідера походить світло, а жінка за хворим, якого він зцілює, склала руки в молитовному жесті. Варто зазначити, що в правому нижньому кутку картинки все-таки присутній лікар у відповідному одязі та зі стетоскопом на шиї. Проте Трамп на картинці був у одязі, що більше нагадував хітон Ісуса Христа з накидкою.
Варто зазначити, що допис містив не лише зображення, а й різку критику Папи Римського Лева XIV:
"Папа Лев слабкий у питаннях злочинності й жахливий у зовнішній політиці. Мені його брат Луї подобається значно більше, ніж він сам, тому що Луї — повністю за MAGA. Він усе розуміє, а Лев — ні!
Я не хочу Папу, який вважає нормальним, щоб Іран мав ядерну зброю. Я не хочу Папу, який вважає жахливим те, що Америка атакувала Венесуелу.
І я не хочу Папу, який критикує президента США за те, що я роблю саме те, заради чого мене обрали!
Лев має бути вдячним, бо, як усі знають, його обрання стало несподіванкою. Його поставили лише тому, що він американець і в церкві вважали, що це найкращий спосіб взаємодіяти з президентом Трампом. Якби я не був у Білому домі, Лев не був би у Ватикані".
Зображення було видалено з акаунта Трампа в Truth Social у понеділок після різкої критики з боку низки прихильників президента в інтернеті.
