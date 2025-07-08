Лежить у скляній труні, але самого тіла майже ніхто не бачив: де похований засновник КНДР Кім Ір Сен

Після смерті Кім Ір Сена було оголошено десятиденний траур

Без Кім Ір Сена держави Північної Кореї, мабуть, не існувало б. Його ім’я досі з’являється на стелах диктаторської держави, звучить у промовах, адже саме він — засновник КНДР. А також, до речі, дідусь Кім Чен Ина. У Кореї він культова особа, а для світу — символ диктатури.

Після смерті його назвали "Вічним президентом", а владу перейняв його син — Кім Чен Ір, а пізніше — онук Кім Чен Ин. "Телеграф" з нагоди 31 роковин від дня смерті Ким Ір Сена вирішив з’ясувати, як виглядає його могила.

Причина смерті Ким Ір Сена

За день до смерті, 7 липня, Кім Ір Сен знепритомнів у власній резиденції в Хянсані в результаті раптового серцевого нападу. Після цього його син Кім Чен Ір наказав, щоб до батька прилетіли найкращі лікарі країни з Пхеньяну. Медики прибули за кілька годин, але диктатор помер о 2:00 ночі 8 липня 1994 року.

Кім Ір Сен зліва. Фото: Getty Images

Про смерть Кім Ір Сена було оголошено у новинах за 24 години, тобто 9 липня. При оголошенні дотримувалися традиційного конфуціанського трауру. Кім Чен Ір після смерті батька оголосив десятиденний траур. Також була загальнонаціональна жалоба.

Кім Ір Сен у старості

Похорон Кім Ір Сена і де він спочиває

На похованні були присутні сотні тисяч людей з Північної Кореї. Тіло диктатора поховане у громадському мавзолеї, який знаходиться у Меморіальному палаці Кумсусан. Тіло законсервоване та забальзамоване, лежить у скляній труні.

Кимсусанський меморіальний палаці в Пхеньяні, де спочиває Кім Ір Сен

Голова Кім Ір Сена лежить на подушці, а тіло накрите прапором Трудової партії Кореї. Похорон транслювали на майже усіх місцевих каналах. Поряд із засновником КНДР спочиває його син — Кім Чен ІР. Саме світлин його тіла у мережі є багато, а місця спочинку Кім Ір Сена — немає.

Тіло Кім Чен Іра у мавзолеї

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про сестру Кім Чен Ина. Вона порівнювала Україну з "невихованими собаками".