Януковичу 74. Де він взагалі і що про нього чути?

Колишній президент-втікач вже десять років переховується в РФ

Колишньому президенту України Віктору Януковичу сьогодні виповнюється 74 роки, останні десять з яких він живе у Росії. "Телеграф" зібрав останні плітки про президента-зрадника, бо подейкують у нього цікаве життя.

Мешкає на Рубльовці

Заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора Іван Бабенко розповідав, що Янукович з 2014-го живе у Росії, писав "Укрінформ". Проте щодо міста були питання.

Сам Янукович стверджував, що переїхав до міста Ростов-на-Дону. Але це виявилося неправдою — він оселився під Москвою в елітному районі "Рубльовка" – у селі Барвиха. Будинок Янукович купив за понад 50 млн доларів.

Сусідом Януковича був Йосип Кобзон. Він і проговорився широкому загалу про місце проживання Януковича. Ще одна цікава деталь — раніше на цій території знаходилася дача маршала Семена Будьонного.

У 2017 році російські журналісти видання Meduza сфотографували, як виглядає район Януковича у Підмосков’ї. Колишній президент обрав віллу з гігантським цегляним парканом та камерами. Це звісно, не Межигір’я, яке стало музеєм корупції, але також "по-багатому".

Паркан навколо вілли Януковича

Купив віллу в Сочі

Також подейкують, що колишній президент купив нерухомість у курортному місті Сочі на півдні Росії. Мовляв, він обрав селище Прогрес з гарною природою, де земля коштує дуже дорого. Вартість ділянки Януковича становить 3 мільйони доларів. А звів свій будинок експолітик у заповідній зоні.

Кохана втекла з ним

Мова про цивільну дружину Любов Полежай, з якою Янукович мешкав, перебуваючи в офіційному шлюбі з Людмилою Янукович. Полежай втекла разом з ним у Росію та мешкає на Рубльовці. За словами місцевого політика Олега Мітволя, його подругу можна було зустріти в торговому центрі "Дрім Хаус" на Рубльово-Успенському шосе. Вона туди щодня в "Абетку смаку" за продуктами приїжджала.

А в іншому ЗМІ розповідали, що Любов Полежай змінила прізвище на дівоче (Садикова) та разом з донькою від попереднього шлюбу отримала російський паспорт.

Невиїзний

Весь цей час Віктор Федорович не подорожує світом, лишаючись в РФ. Його максимум — це Білорусь, заявляв Іван Бабенко. Так, за його словами, випадків, щоб Янукович чи хтось з розшукуваних осіб з кола його оточення виїжджав навіть в країни третього світу — африканські країни, чи країни, які не співпрацюють з міжнародними розшуковими інституціями — наразі не зафіксовано.

Став молодим батьком

Так, Януковичу 74 роки, але він є "молодим батьком". Принаймні так у 2020-му стверджувала журналістка Соня Кошкіна. За її інформацією, приблизно 2018 року у Віктора Федоровича від коханки Любові Полежай народився син Гріша. Зараз йому десь шість років.

Летів в Україну

В Україні Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі за звинуваченнями у державній зраді. Але у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Янукович вирішив про себе "напам’ятати" та прилетів у сусідню Білорусь.

Тоді розвідка попередила про підготовку Кремлем спецоперації – за одним зі сценаріїв його могли спробувати оголосити "президентом України". Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни. Але план провалився.

Раніше Телеграф розповідав, де зараз решта людей Януковича, до кого дістався суд, і хто вже "слухає кобзона".