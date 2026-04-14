Під Києвом стався теракт. Зібрали все, що відомо на зараз

Інцидент стався у приватному секторі міста

У Броварах на Київщині стався теракт, попередньо від вибуху поранення дістав чоловік.

Наразі відомо, що вибух стався у приватному секторі 14 квітня, пише "Суспільне" із посиланням на поліцію. Повідомляється про затримання ймовірних причетних. В місцевих телеграм-каналах про вибух писали пізно ввечері 13 квітня, попередньо — його чули на мікрорайоні Пекарня/Скандія.

За даними видання "Трибуна Броварів", постраждалий — військовослужбовець. Джерела ЗМІ стверджують, що вибухівку заклали під автомобіль. Наразі життю постраждалого загрози немає.

Стверджується, що виконавець теракту був один. Його нібито затримали у Вінницькій області.

В міськраді Броварів "Телеграфу" підтвердили, що знають про інцидент. Відомо, що наразі обмежень чи змін руху в місті не заплановано.

Довідково:

Згідно зі ст. 258 Кримінального кодексу України, терористичний акт (теракт) — це застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, що створюють небезпеку для життя/здоров'я людини, заподіюють значну майнову шкоду або інші тяжкі наслідки. Основна мета — залякування населення, вплив на владу або привернення уваги. Покрання — від 5 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Бучі 23 березня стались два вибухи. Їх кваліфікували як подвійний теракт, а виконавця затримали.