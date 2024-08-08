Арештовано 300 мільйонів на ЗСУ: чи все ще живе у Росії і як виглядає старший син Януковича Олександр (фото)

Олександр Янукович давно не з'являвся на публіці

Олександр Вікторович Янукович, старший син експрезидента України Віктора Януковича, відомий своїми бізнес-інтересами, діяльністю в різних сферах та володіннями багатьох компаній. Після втечі його батька з України в 2014 році, життя Олександра також зазнало значних змін. На відміну від свого брата Віктора Вікторовича Януковича, який свого часу був депутатом Верховної Ради, він ніколи не був публічною особистістю.

Олександр Янукович вів і веде закрите життя, а в медіапросторі почав з’являтися лише після обрання Віктора Януковича президентом України у 2010 році. Попри це, його звинувачували у корупції та відмиванні грошей. За даними швейцарських ЗМІ, тільки на рахунках женевської філії його фірми MAKO Trading SA, за майже три роки Олександр Янукович накопичив близько пів мільярда доларів.

Біографія

Народився Олександр Янукович 10 липня 1973 року в м. Єнакієве, що на Донеччині. Навчався на лікаря стоматолога, працював заступником генерального директора ТОВ "Донбаснафтопродукт". Згодом заснував благодійний фонд "Олександр Янукович". У 2012 році в рейтингу "100 найвпливовіших українців" зайняв 4-е місце за версією журналу "Кореспондент", а вже у 2013 посів 3-є місце.

Фото: Уніан

Фото: slovoidilo

Де зараз Олександр Янукович

Відомо, що після втечі Віктора Януковича з України в лютому 2014, Олександр також покинув країну. Він, як і його батько, найшов притулок у Росії. Станом на зараз він проживає у країні-агресорці і продовжує займатися бізнесом.

Останні новини про сина Януковича

У серпні 2022-го ЄС ухвалив нові обмежувальні заходи щодо експрезидента України Віктора Януковича і його сина Олександра. Було також накладено санкції його бізнес. Арештовані кошти Публічного акціонерного товариства "Всеукраїнський банк розвитку", а це понад 300 млн гривень, передали українській розвідці.

Як виглядає Олександр Янукович зараз

Оскільки Янукович-молодший не веде публічне життя і не з'являється на публіці, нещодавніх фото в мережі немає. Останні світлини сина експрезидента-втікача датовані 2017 роком.

Фото: Укрінформ

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз колишня дружина Віктора Януковича Людмила. Героїня багатьох популярних мемів не мешкає на території України.