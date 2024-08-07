Підставна смерть чи нещасний випадок? Як виглядав і де похований син Януковича, який загинув на Байкалі (фото)

Віктор Вікторович Янукович загинув і віці 33 років

Віктор Вікторович Янукович, син колишнього президента України Віктора Януковича, який загинув у 2015 році, був проросійським політичним і громадським діячем. Його життя супроводжувалося численними скандалами і розслідуваннями.

Ім'я Януковича-молодшого пов'язували з корупційними схемами та неправомірним збагаченням. Після втечі Віктора Януковича-старшого з України, Генеральна прокуратура України почала розслідування проти членів його родини, включаючи Віктора Вікторовича. Основні звинувачення стосувалися незаконного привласнення державного майна та відмивання грошей. Однак, до моменту його смерті, жодного вироку чи серйозних юридичних наслідків не було винесено. "Телеграф" вирішив пригадати, як виглядав молодший син Віктора Януковича, як він загинув і як виглядав за життя.

Біографія

Народився Віктор Вікторович Янукович 16 липня 1981 року в м. Єнакієве, Донецької області в родині Віктора Федоровича Януковича та Людмили Олександрівни Янукович. Після закінчення школи вступив до донецького університету, де отримав кваліфікацію магістра, а згодом захистив кандидатську дисертацію.

Згодом Віктор Вікторович Янукович став організатором SMS-референдуму "За русский язык", який мав на меті стати російській мові другою державною серед молоді, а пізніше подався у Верховну Раду. Він став народним депутатом України від Партії Регіонів.

Як виглядав молодший син Януковича

Фото: Крим Реалії

Фото: Крим Реалії

Фото: РБК

Фото: ТСН

Як загинув Віктор Янукович-молодший

Віктор Вікторович Янукович загинув у віці 33 років 20 березня 2015 року під час інциденту на озері Байкал у Росії. Він був за кермом мікроавтобуса і пішов під лід. П'ятьом пасажирам вдалося врятуватися. Його смерть викликала чимало питань і сумнівів, однак, офіційне розслідування підтвердило версію про нещасний випадок.

Де похований син Віктора Януковича

Віктор Янукович-молодший був похований в окупованому Криму. Місце його поховання знаходиться на Братському кладовищі у місті Севастополь, де зараз проживає його матір, Людмила Янукович. На похороні, до речі, був Віктор Янукович. Пам'ятник виконаний із чорного мармуру. Місце поховання — під цілодобовою охороною та оснащене гучномовцями і камерами. Могилу також охороняє пес.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і чим займається колишня дружина Януковича Людмила. Людмила Янукович веде життя, яке значно відрізняється від тих років, коли її чоловік обіймав пост президента України.