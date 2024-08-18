Діти нульових просльозяться: легендарна "Мівіна" була і солодкою, які смаки продавали і як виглядала

Багато хто напевно згадає цю смачну насолоду

Діти 2000-х точно пам’ятають різні солодощі, снеки та інші смачні продукти, які продавалися на той час, але не дожили до сьогодні. Одні з таких ласощів — солодка "Мівіна".

Цей продукт несподівано з’явився на полицях магазинів та кіосків і завоював любов багатьох дітей, підлітків і навіть дорослих. До речі, далеко не всі її навіть заварювали. Багато хто міг їсти просто сухий, змішуючи із солодкою приправою.

В асортименті тоді було п’ять основних смаків: банан, кокос, ананас, полуниця та апельсин.

У соціальних мережах згадали, що вартість солодкої "Мівіни" на той час становила 30-35 копійок. Зазначимо, за даними Мінфіну, середня місячна зарплата, наприклад, на 2005 рік, становить близько 700 гривень.

У 2017 році компанія випустила на ринок солодку "Мівіну" зі смаками банана та полуниці, яка ще у 2000-х роках до продажу марки компанії Nestlé була дуже популярною в українських споживачів. Проте вже зараз упаковки виглядають зовсім інакше, і три з п’яти смаків не увійшли до цієї лінійки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому радянські люди всі їли із хлібом. Ця звичка у багатьох залишилася й досі.