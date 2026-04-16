Менше 5 л на 100 км: доступні авто, які економлять паливо та коштують недорого

Марина Бондаренко
Автор
Найменше пального витрачає Suzuki Swift
Найменше пального витрачає Suzuki Swift

Є одразу 10 моделей, які можна розглянути

Зростання витрат на пальне змушує водіїв дедалі уважніше обирати автомобілі. Є моделі, які дозволяють суттєво економити на заправці без великих витрат на покупку транспорту.

Деякі з них здатні суттєво скоротити витрати на заправку, але головне — вони доступні для широкого кола покупців. Хто ж потрапив до цього списку та який у них розхід палива, написали в "Мotor1".

До списку найекономніших недорогих автомобілів увійшли:

  • Suzuki Swift — 4,4 л/100 км;
  • Lancia Ypsilon — 4,5 л/100 км;
  • Opel Corsa — 4,5 л/100 км;
  • Peugeot 208 — 4,5 л/100 км;
  • Citroen C4 — 4,7 л/100 км;
  • Opel Astra — 4,7 л/100 км;
  • Peugeot 308 — 4,7 л/100 км;
  • Mazda 2 — 4,7 л/100 км;
  • Opel Mokka — 4,8 л/100 км;
  • Alfa Romeo Junior — 4,8 л/100 км;

Видання "Телеграф" проаналізувало орієнтовну вартість цих моделей на платформі продажу авто "auto.ria". Вартість цих авто варіюється в межах 4000–9700 доларів (приблизно 192 000–423 400 гривень). Найвищу ціну серед них має Opel Mokka 2013 року випуску.

Економні та доступні автомобілі, які варто розглянути у 2026 році
Ціни на авто.
Доступні та економні машини для покупки у 2026 році
Вартість автомобілів.

