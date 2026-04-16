І за кордон їхати не треба. Де в Україні можна побачити рідкісних тварин (фото)

Їх вважають показником чистоти довкілля

У Чернігові помітили чималу групу черепах. В деяких країнах цих тварин занесено до Червоної книги, адже вони вважаються зникаючим видом.

Як зазначили користувачі у Facebook, черепах помітили 14 квітня під час сонячної погоди. Вони вилізли з води погрітися.

На фото видно, що чимало черепах обрали дерево біля водойми, аби насолодитись теплом. За словами автора фото, деякі тварини зовсім не боялися людей, тому не залишали місця відпочинку. Але були черепахи, які таки сховалися.

Черепахи у Чернігові

Для довідки

Болотна черепаха (Emus orbicularis) – єдиний вид ряду Черепах, який живе на території України. Занесена до другого додатку Бернської конвенції та у Червону книгу Білорусі. В Україні статус виду не викликає побоювання, тому черепаху не занесено у відповідні переліки.

Однак ці тварини дуже чутливі до погіршення середовища існування, тому їх вважають "видом-показником" якості довкілля. Болотна черепаха внесена до додатка II Бернської конвенції, що забороняє володіння нею та продаж. В Україні збереглася найбільша в Європі популяція болотяних черепах.

Болотна черепаха

Довжина карапаксу черепахи сягає 23 см (зазвичай 16 — 18 см), ширина до 17 см, висота до 8 см. Він овальної форми, гладенький та не має виступів. На щелепах немає зубів, їх завдання виконують гострі рогові пластини. Вага дорослої особини до 1,5 кг. На ногах великі кігті, між пальцями невеликі перетинки.

Хвіст порівняно довгий, бере участь у поворотах під водою. Кінцівки і хвіст покриті шорсткою лускою, шкіра голови і шиї гладка. Карапакс забарвлений у темно-оливковий, темно-сірий кольори з жовтими рисками та плямами, трапляються й особини чорного кольору (дитинчата усі чорні).

