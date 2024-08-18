Дети нулевых прослезятся: легендарная "Мивина" бывала и сладкой, какие вкусы продавали и как выглядела

Многие наверняка вспомнят эту вкусную сладость

Дети 2000-х точно помнят различные сладости, снеки и прочие вкусные продукты, которые продавались в те времена, но не дожили до сегодня. Одно из таких лакомств — сладкая "Мивина".

Этот продукт неожиданно появился на полках магазинов и ларьков и завоевал любовь многих детей, подростков и даже взрослых. К слову, далеко не все ее даже заваривали. Многие могли есть просто сухой, смешивая со сладкой приправой.

В ассортименте тогда было пять основных вкусов: банан, кокос, ананас, клубника и апельсин.

В социальных сетях вспомнили, что стоимость сладкой "Мивины" в те времена составляла 30-35 копеек. Отметим, что средняя месячная зарплата, например, на 2005 год, около 700 гривен.

В 2017 году компания выпустила на рынок сладкую "Мивину" со вкусами банана и клубники, которая ещё в 2000-х годах до продажи марки компании Nestlé была очень популярна у украинских потребителей. Однако уже сейчас упаковки выглядят совсем иначе и три из пяти вкусов не вошли в эту линейку.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему советские люди все ели с хлебом. Эта привычка у многих осталась до сих пор.