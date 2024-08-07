Ця звичка у багатьох залишилася досі: чому радянські люди все їли із хлібом

Причин було кілька

Хліб – це символ нашої національної культури та історії. Недорогий, але поживний та смачний продукт давно став основним для багатьох громадян.

У СРСР люди вживали хліб майже з усіма продуктами. "Телеграф" розбирався, чому він був таким важливим атрибутом радянського харчування.

Трохи про хліб за радянських часів

Важливу роль відігравала ціна — білий хліб у 1960-х роках коштував лише 14 копійок за буханець. Цей дешевий продукт був доступний всім. До того ж ціна на хліб контролювалася і підіймалася рідше.

Звичайно, спочатку якість цього дешевого продукту залишала бажати кращого. Однак наприкінці 1980-х років почали з’являтися пекарні, які випікали різноманітні сорти та кожен міг вибрати собі до смаку. До того ж хліб став якіснішим.

Чому ж у СРСР всі їли з хлібом

Хліб був дешевим та поживним продуктом. Радянські люди не могли дозволити собі дорогі продукти, а хліб був доступний всім. Його вживали з багатьма стравами, навіть із макаронами та картоплею.

До того ж цей продукт часто додавали під час приготування страв. Багато хто пам’ятає смак радянських котлет, у яких було більше хліба, ніж м’яса.

До речі, деякі наші звички тягнуться ще з часів СРСР. Наприклад, багато хто часто використовує у побуті соду або ховають у зливний бачок цеглу.

Нагадаємо, що у зв’язку з дефіцитом продуктів радянські люди любили незвичайні солодощі. Багато хто їх навіть робив своїми руками.