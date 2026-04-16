Депутати обіцяють новини щодо чітких термінів служби до кінця весни

Запланована зміна законодавства

Міністерство оборони України найближчим часом має наблизити вирішення найгостріших питань. Серед яких не тільки мобілізація, а й строки служби для військових.

Про це "Телеграфу" розповів нардеп від монобільшості, член комітету з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

За словами поінформованих джерел в Офісі президента, система мотивації включатиме зміну особливостей контрактів, звільнення зі служби. Однак в ОП не вірять, що в це питання включать фінансову мотивацію. Однак його вирішення у будь-якому випадку ляже на плечі Міноборони.

"Ясна річ, що потрібна зміна підходів в питанні мобілізації. Створювати мотиваційні пакети, які дозволять адекватно реагувати суспільству на мобілізацію. Саме тому ми очікуємо від Міноборони нову анонсовану концепцію змін до законодавства", – пояснює Ірина Фріз, нардепка від "ЄС", членкиня комітету з нацбезпеки.

Веніславський додав: "Від Міноборони буде комплексний проєкт, який стосується зменшення конфліктів, удосконалення питань укладення контрактів, які потім дозволять бути звільненими з ЗСУ щонайменше на рік для відпочинку. Зараз м’яч на полі Міноборони".

Очікується, що пас депутатам у Міноборони зроблять орієнтовно у квітні — максимум до кінця весни.

