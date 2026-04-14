Люди, які виросли у 60-70-ті роки, мають рису, яка сьогодні майже втрачена

Такий підхід допомагав справлятися з життєвими труднощами

Люди, які виросли у 1960-70-х роках, не знали слова "стрес" — вони просто жили. І, як зазначають психологи, саме таке спокійне ухвалення труднощів стало потужним механізмом формування внутрішньої стійкості.

Про це пише VegOut Mag. Проблеми у житті не аналізували – їх вирішували. Уроки робили між справами по дому, сльози витирали "на ходу", а складні ситуації сприймалися як частина звичайного життя, а не як привід для "опрацювання" у психолога.

Відсутність "ярликів" на кшталт "травми" або "кризи" відігравала ключову роль. Люди не зациклювалися на труднощах — вони просто рухалися далі. Таке непомітне загартування формувалося природно, без спеціальних практик і термінів.

Навіть серйозні випробування – розлучення, фінансові труднощі чи хвороба близьких – не ставали об’єктом тривалого аналізу. Не було часу "розбиратися в собі": треба було працювати, вирощувати дітей та вирішувати щоденні завдання. Емоційне відновлення відбувалося у процесі життя, а не окремо від нього.

Обмежені можливості також сприяли стійкості. Коли не було сервісів, кредитів та онлайн-допомоги, доводилося шукати рішення самостійно. Це знижувало "параліч вибору" та вчило діяти.

Водночас такий підхід мав і зворотний бік: багато проблем замовчувалися, а психологічні травми залишалися неусвідомленими. Люди довше залишалися у токсичних стосунках і рідше зверталися за допомогою.

Проте саме це покоління навчилося функціонувати в умовах стресу: працювати через втому, справлятися з втратами та знаходити вихід зі складних ситуацій без зайвої рефлексії.