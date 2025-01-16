Її чоловіка звинувачували у сексизмі: що відомо про особисте життя Джорджі Мелоні

Мелоні перебувала у десятирічних стосунках

Джорджа Мелоні є однією з найяскравіших політикинь сучасності. Вона стала першою в історії жінкою на посаді голови Ради міністрів Італії. Цей пост Мелоні займає з 2022 року і до сьогодні. Вона мала чоловіка, але у 2023 році ці стосунки завершилися. До речі, нещодавно Мелоні давала спільну пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

"Телеграф" розкаже, що відомо про ексчоловіка італійської політикині.

Особисте життя Джорджі Мелоні

Після того, як Джорджа Мелоні стала прем'єр-міністеркою Італії, зросла увага до її особистого життя. Чоловіком політикині був журналіст і телеведучий Андреа Джамбруно. Він навчався у Вищій науковій школі у місті Монка та опановував філософію в Міланському католицькому університеті.

У 2009 році Андреа розпочав телевізійну кар'єру на італійському телебаченні. Він був ведучих програм Quinta Colonna, Matrix, Mattino Cinque на каналі Mediaset TV. Пізніше почав працювати на новинному телеканалі Studio Aperto. Чоловік не веде соціальних мереж, очевидно публічності йому вистачає.

Телеведучий Андреа Джамбруно, фото Getty Images

Джамбруно розповідав у інтерв'ю, що познайомився з політикинею у студії Mediaset в Мілані. Джорджа приходила на програму Андреа Quinta Colonna, у якій він працював. За кадром жінка зізналась, що хоче їсти, тож Андреа запропонував їй банан.

Після спілкування Джамбруно запросив Мелоні на побачення. Вони пішли до одного з міланських ресторанів. Джорджа одягнула чорну сукню, темні чоботи та шкіряну куртку. Так і зав'язалися їхні стосунки. Андреа розповідав, що Джорджа любить порядок у всьому, однак постійно запізнюється.

Джорджа Мелоні і Андреа Джамбруно, фото Getty Images

У 2016 році Мелоні повідомила про свою вагітність. Це сталося під час мітингу проти легалізації усиновлення одностатевими парами Family Day. У пари народилася донька Джиневра. Мелоні тоді було 39 років. Жінка ділилась, що материнство не варто відкладати. Також вона зазначила, що потрібно працювати над демографічною проблемою в Італії.

Джорджа Мелоні і Андреа Джамбруно з донькою Джиневрою, фото Getty Images

Андреа Джамбруно з донькою Джиневрою, фото Getty Images

Джорджа розповідала, що її чоловік проявляє себе як хороший батько. За словами політикині, Джамбруно часто залишався з донькою Джиневрою. Родина більшість часу проживала в Римі, адже там працює Мелоні. Тоді як Андреа їздив раз у місяць на тиждень у Мілан для роботи на телебаченні. Попри те, що закохані проживали разом і виховували доньку, вони не вступали у шлюб.

Мелоні з коханим і донькою на морі, фото з мережі

У жовтня 2023 року стало відомо, що Мелоні розійшлась з Джамбруно. Політикиня подякувала своєму обранцю за тривалі стосунки та спільну доньку.

"На цьому закінчуються мої стосунки з Андреа Джамбруно, які тривали майже 10 років. Я дякую йому за прекрасні роки, які ми провели разом, за труднощі, через які ми пройшли, і за те, що подарував мені найважливіше в моєму житті — нашу дочку Джиневру. На деякий час наші шляхи розійшлися, і настав час це визнати", — зазначила Мелоні.

Мелоні і Джамбруно на публіці, фото з мережі

Причиною такого рішення Джорджі могли бути певні провокативні висловлювання ведучого та непристойні пропозиції. В одному з шоу каналу Mediaset показали, як Джамбруно вживає нецензурну лексику та торкається причинного місця. Також були записи, на яких Андреа пропонував роботу на нього взамін на груповий секс.

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