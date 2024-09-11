Обмін всіх на всіх: Зеленський розповів, які країни є посередниками між Україною та РФ

Україна активно працює в цьому напрямку

Від початку широкомасштабного російського вторгнення кількість звільнених з полону кримських татар залишається близькою до нуля. Причина криється у складності процесу звільнення політичних в'язнів, зокрема представників кримськотатарського народу. Обміни здебільшого стосуються військових, адже їх можна обміняти на російських полонених, що наразі є більш здійсненним та пріоритетним для української сторони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на Четвертому саміті Кримської платформи, у середу, повідомляє "Телеграф".

— Ви розумієте, що вони (росіяни — ред.) їх незаконно утримують, як і багатьох інших політичних в'язнів — журналістів, митців, режисерів. Усіх цих людей, що просто говорили правду, вірили і вірять у свободу і борються своїми словами, своєю правдою, своїм мистецтвом, — зазначив президент.

Зеленський також наголосив на необхідності тиску з боку міжнародних партнерів для реалізації формули "всіх на всіх". Україна активно працює через посередництво ОАЕ, Катару, Туреччини, Азербайджану та інших країн, які мають значний вплив, особливо в мусульманському світі.

— Але ми працюємо над поверненням усіх наших людей. Ми працюємо з партнерами: через Емірати, через Катар, через Туреччину, працюємо з Азербайджаном, з усіма країнами, які мають великі представництва і великий вплив, — пояснив президент журналістам.

Нагадаємо, Кримська платформа — ініційований Україною міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова, зміцнення європейської та глобальної безпеки. Цьогоріч був четвертий такий саміт.

Раніше "Телеграф" писав, що у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.