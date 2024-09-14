За формулою "103 на 103": Україна та Росія провели новий обмін полоненими

Президент України прокоментував обмін

У суботу, 14 вересня, між Україною та Росією відбувся ще один обмін військовополоненими. Додому повернулися 103 полонених українських військовослужбовця ЗСУ.

Першими про обмін повідомило Міноборони РФ. Зазначили, що військових ЗСУ обміняли на 103 полонених російських солдатів, яких українські бійці взяли в полон у Курській області.

"14 вересня внаслідок переговорного процесу з підконтрольної Києву території повернуто 103 російських військовослужбовців, захоплених у полон у Курській області. Натомість передано 103 військовополонених ЗСУ", — йдеться в повідомленні російського відомства.

При цьому, як зазначили у Міноборони, звільнені з полону російські солдати нині чомусь знаходяться на території Білорусі, де їм нібито "надається необхідна психологічна та медична допомога, а також надано можливість зв'язатися з родичами".

Також у російському відомстві повідомили про те, що посередницькі зусилля гуманітарного характеру під час обміну надали Об'єднані Арабські Емірати.

Російський опозиційний журналіст та блогер Олександр Невзоров у своєму Telegram-каналі написав, що дві третини з повернених Росії полонених — строковики, яких взяли у полон у Курській області.

Трохи згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив факт нового обміну. Лідер України написав у своєму Telegram-каналі, що з російського полону повернулися 82 рядових та сержантів та 21 офіцер.

"Повернули захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських", — повідомив президент.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.