"Мамочко, я вже в Україні": звільнена з полону військова вперше подзвонила дітям та батькам (відео)

Це був 56-й обмін полоненими

У п'ятницю, 13 вересня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 49 українців і українок.

Зокрема, з полону визволили декількох українських жінок. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував зворушливе відео, на якому одна зі звільнених жінок вперше після повернення розмовляє з мамою та дітьми.

На ньому можна побачити, як вона говорить з рідними телефоном. Під час розмови жінка не стримує своїх емоцій.

У Координаційному штабі також зазначили, що це був 56-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії. Всього за цей час було звільнено 3569 людей.

"Кожного разу, коли ми збільшуємо цю цифру, ми пам'ятаємо також про тих військовослужбовців та цивільних, які все ще перебувають у ворожій неволі", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що це перший за тривалий час обмін, під час якого було звільнено 15 військовослужбовців полку Нацгвардії "Азов". Серед них — переважно жінки з патронатної служби "Азова".

Нагадаємо, попередній раз Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі 115 на 115 24 серпня. Усіх солдатів РФ було захоплено в полон під час наступу ЗСУ в Курській області.