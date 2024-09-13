Народилася і виросла без тата: відео зустрічі полоненого військового з донькою розчулює до сліз

Навіть не знав, що дружина вагітна

Військовополонений, який брав участь в обміні між РФ та Україною 13 вересня, вперше побачив свою доньку. За словами дружини, чоловіка взяли в полон, коли ще він не знав про її вагітність.

Про це жінка розповіла каналу "Ми — Україна". Вона додала, що тільки в цьому році чоловік дізнався, що став батьком.

"Листи до нього в полон почали доходити лише нещодавно. До цього він навіть не знав, що в нас буде дитина. І от зараз він повернувся", — каже жінка.

Дружина додає, що була на 4 місяці вагітності, коли чоловіка взяли в полон і не встигла розповісти йому радісну новину. Проте продовжувала писати листи.

На відео, яке розчулило усю мережу видно, як міцно військовий обіймає дружину та радіє першій зустрічі з донькою. На запитання журналістів про те, на кого схожа дитина він відповідає: "На дружину. Вона така ж гарна, як і її мама!".

Також у об'єктив потрапив ще один щемливий момент, яки розчулив українців ще більше. Адже донька, яка вперше побачила батька, запропонувала йому шоколадку.

Нагадаємо, що під час обміну полоненими між РФ та Україною додому повернулось 49 бійців. З них 15 військовослужбовців полку Нацгвардії "Азов". Це був 56-й обмін з початку війни.

Раніше "Телеграф" розповідав, що звільнена з полону військова вперше подзвонила дітям та батькам. Щемливий момент потрапив на відео.