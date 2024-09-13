Україна провела новий обмін полоненими: чому він важливий (фото)

Серед звільнених є не тільки військові

У п'ятницю, 13 вересня, Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Цього разу додому повернулися 49 українців і українок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, серед звільнених — воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні люди.

Варто зазначити, що це перший за тривалий час обмін, під час якого було звільнено 15 військовослужбовців полку Нацгвардії "Азов". Серед них — переважно жінки з патронатної служби "Азова".

"Ще одне повернення наших людей, на яке ми завжди чекаємо й заради яких працюємо… Зокрема, Леніє Умєрова – дівчина, яку росіяни захопили в заручники, коли вона приїхала піклуватися про хворого батька. Також вдалося звільнити ще частину захисників і захисниць "Азовсталі". Вдома й Герой України, військовий медик Віктор Івчук", — зазначив глава держави.

Президент подякував всій українській команді, яка забезпечує звільнення полонених і заручників із російської неволі. Окремо Зеленський відзначив кожен український підрозділ, який поповнює обмінний фонд для нашої держави.

"Всі наші воїни, які беруть у полон російського окупанта, усі наші служби, які знешкоджують російських диверсантів і колаборантів, наближають звільнення наших людей. Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", — підкреслив він.

Своєю чергою голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що серед звільнених з полону — 15 воїнів НГУ, 13 військовослужбовців ВМС, 4 військовослужбовців ДПСУ, 6 військовослужбовців ЗСУ, 2 військовослужбовець ТРО, 7 цивільних, 2 НПУ. 23 особи рядового і сержантського складу, 19 осіб офіцерського складу.

Як відомо, попередній раз Україна та Росія провели обмін полоненими у форматі 115 на 115 24 серпня. Усіх солдатів РФ було захоплено в полон під час наступу ЗСУ в Курській області.

Раніше"Телеграф" розповідав про те, як ЗСУ вдалося "наловити" багато полонених у Курській області. Серед них чимало строковиків, які першими зустрілися із ЗСУ.