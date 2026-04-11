Хрускіт зовні, соковитість усередині: як правильно готувати ковбаски вдома

За цим рецептом ковбаски виходять соковитими всередині, з хрусткою скоринкою зовні і насиченим м’ясним смаком

Багато хто звик готувати сосиски та ковбаски найпростішим способом — смажити на пательні або запікати в духовці. Але часто вони виходять або занадто жирними з підгорілою скоринкою, або, навпаки, сухими всередині.

Насправді є вдалий спосіб приготування, який використовують навіть професійні кухарі та м’ясники, пише Express. Ковбаски виходять значно смачнішими, якщо спочатку їх відварити, а вже потім обсмажити. Цей метод займає трохи більше часу, але він дозволяє зберегти соковитість усередині і досягти апетитної рум’яної скоринки зовні.

Як правильно готувати ковбаски без барбекю

Візьміть сирі ковбаски та викладіть їх у каструлю. Залийте холодною водою так, щоб вона покривала їх приблизно на 2–3 см. Важливо починати саме з холодної води — так м'ясо прогріється рівномірно. Потім поставте каструлю на середній вогонь та доведіть воду до слабкого кипіння. Не проколюйте оболонку, щоб не втратити сік. Також уникайте сильного кипіння.

Після закипання варіть ковбаски ще 2-3 хвилини. Цього достатньо, щоб довести продукт до готовності та зберегти соковитість.

Злийте воду і дайте ковбаскам трохи обсохнути. На цьому етапі вони вже повністю готові і їх можна подавати на стіл. Але щоб вони були ще апетитнішими, обсмажте їх на сковороді.

Розігрійте невелику кількість олії. Викладіть ковбаски (цілком або нарізані) і обсмажуйте на середньому вогні до золотистої скоринки з усіх боків. Це надасть їм апетитного кольору та посилить смак.

Також можна додати трохи вершкового масла чи спецій на етапі смаження для більш насиченого аромату.