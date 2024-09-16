Організував розстріл майданівців і втік з України: чим зараз займається ексміністр МВС Захарченко (фото)

Експосадовець втік до країни-окупантки

За часів президента Януковича в Україні працювали люди з проросійськими поглядами та ідеями дружби з країною-агресоркою. Одним із таких був колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.

Українці пам'ятають цього міністра тим, що він організував жорстокий розгін учасників Євромайдану у 2013-2014 роках. А згодом дав наказ стріляти в протестувальників. Що ще відомо про горе-міністра — розповість "Телеграф".

Що відомо про Віталія Захарченка

Чоловік народився у Костянтинівці, що на Донеччині. Навчався у Національній академії МВС України. Упродовж 14 років працював в органах внутрішніх справ, обіймаючи зокрема й керівні посади.

Згодом отримав роботу в Державній податковій адміністрації у Полтаві. Спершу був заступником голови, а потім став начальником управління податкової міліції ДПА.

У кулуарах подейкували, що Захарченку вдається швидко розвиватися кар'єрно завдяки контактам із сином тодішнього президента Януковича — Олександра. Тож невдовзі чоловік отримав посаду голови Державної податкової служби, на якій пропрацював 1 рік.

Фото з мережі

У 2011 році Янукович призначив Захарченка міністром внутрішніх справ України. Коли колишній президент відмовився від курсу на євроінтеграцію, українці вийшли на акції протесту в центрі Києва.

18-20 лютого учасників Майдану почали розстрілювати, що призвело до масових смертей. Згодом слідча комісія дійшла до висновку, що рішення застосувати вогнепальну зброю проти майданівців ухвалював президент-втікач Янукович. А Захарченко та інші силовики отримали наказ організувати розгін Майдану, озброївши "беркутівців".

Фото з мережі

Після кривавих подій міністра відсторонили від виконання посадових обов'язків. Тоді Рада ЄС заблокувала кошти Януковича та його оточення, зокрема й Захарченка.

Спочатку він втік до Білорусі, а згодом — й до Росії. Згодом зізнався, що отримав громадянство країни-агресорки. Там працював певний час одним із заступників директора корпорації "Ростех". А потім увійшов до комітету Держдуми з власності, яка займається майновими інтересами російських інвесторів за кордоном.

Фото з мережі

У 2018 році Захарченку повідомили про підозру у відмиванні понад 10 мільярдів гривень через "Смартбанк". Так, ексміністр і його оточення намагалися легалізувати кошти, отримані незаконним шляхом. Посадовця заарештували заочно, оскільки він не перебував в Україні.

Чим займається зараз

У 2021 році Рада національної безпеки і оборони наклала санкції проти 10 посадовців за президентства Януковича. У списку опинився й Захарченко.

У тому ж році суд заочно заарештував чиновника у справі Майдану, про застосування силовиками російських гранат у 2014 році. Йшлося про привезення з країни-агресорки понад 13 тисяч гранат, сумою у понад 1,1 мільйона гривень. Тоді на майно чиновника суд наклав арешт. Зокрема, на 3 квартири, 4 будинки, 6 гаражів та 24 земельні ділянки.

Ексміністр також заявляв, що тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей потрібно об'єднати в один регіон. Чиновник часів Януковича висловлював готовність стати президентом "об'єднаного Донбасу".

У травні 2022 року очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул розповів, що Захарченко йому телефонував на початку повномасштабного вторгнення росіян. Ексочільник МВС пропонував йому перейти на бік ворога. Вілкул повідомив про це правоохоронні органи. У результаті ДБР оголосило підозру Захарченку у тому, що він намагався схилити до зради окремих посадовців.

Фото з російських медіаресурсів

Зазначалось, що Захарченко проводить підривну діяльність проти України та виправдовує збройну агресію Росії проти нашої держави. Йому інкримінували державну зраду. Зараз експосадовець дає інтерв'ю, в яких поширює російську пропаганду та закликає ліквідувати Україну як державу.

Фото з російських медіаресурсів

Раніше "Телеграф" розповідав, куди зник проросійський депутат Вадим Рабінович. Чиновник співав у парламенті радянські пісні та погрожував імпічментом президенту Зеленському.