Знижку роблять лише на зіпсований товар? Звідки в магазинах беруться акції

Є три причини

В українських продуктових магазинах часто можна побачити знижки. Хоча деколи вони викликають питання: чи дійсно магазину вигідно продавати дешевше і навіщо.

Відповіді дав "Телеграфу" експерт з маркетингу роздрібної торгівлі Володимир Поліщук.

За його словами, є кілька основних причин для значного зниження ціни. Одна з них — це забезпечити потік покупців.

"Навіть якщо на акційному товарі магазин іде в мінус, важливо, що це хітовий продукт: за ним приходять і купують інший асортимент без знижок. Люди, як правило, не ходять за одним товаром в різні магазини — роблять усі покупки в одному місці", — пояснює Поліщук.

Він додає, що друга причина — ініціатива виробника, коли йому треба збільшити чи відновити товарооборотність. І третьою причиною виступають строки придатності. Тут магазини керуються логікою: краще повернути хоч частину коштів через акцію, ніж списати товар повністю.

Однак й тут не слід забувати, що деякі товари магазини не виставляють на знижки. Окрім того, здебільшого продукти мають строки, які от-от закінчаться, або фрукти, що почали псуватись. Тобто покупці не мають купувати відверто зіпсовану продукцію чи прострочку.

