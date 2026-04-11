Не забудьте привітати рідних з Великоднем: добірка теплих віршів та красивих листівок

Великдень — час для щирих побажань

Великдень — свято, яке не залежить від новоюліанського календаря, щороку повертає до базових сенсів. Життя перемагає, світло не скасовується навіть у найтемніші періоди. Для вірян — це насамперед пам’ять про Воскресіння Ісуса Христа.

У церковній традиції цей день означає перемогу життя над смертю, добра — над злом. Саме тому його вважають найважливішим святом року, яке задає тон усьому духовному календарю.

Соцмережі стали новим простором для традицій. Листівка в Instagram чи повідомлення у Viber — це той самий жест уваги, тільки в іншій формі. І якщо раніше листи чекали днями, то зараз достатньо кількох секунд, щоб нагадати людині, що її пам’ятають.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках, щоб ви могли надіслати їх рідним. Ми також підготували віршовані привітання.

З Великоднем — світлим і справжнім,

Без зайвих слів і гучних обіцянь.

Хай буде дім ваш тихим і важливим,

Де завжди чекають — без умов і питань.

Листівки для привітання з Великоднем 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Нехай цей день принесе вам спокій,

Який не купиш і не знайдеш.

І хай у житті буде менше "поки",

І більше тих, до кого прийдеш.

Листівки для привітання з Великоднем 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Світлий день — як тихий сигнал:

Все не дарма і ще буде краще.

Хай буде менше життєвих провалів,

І більше моментів — справжніх, ваших.

Листівки для привітання з Великоднем 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

***

Христос Воскрес! І хай цей день

Дає вам сили йти уперед.

Щоб навіть там, де була тінь,

З’явився світлий силует.

Листівки для привітання з Великоднем 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Листівки для привітання з Великоднем 2026. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

