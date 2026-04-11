Не забудьте привітати рідних з Великоднем: добірка теплих віршів та красивих листівок
Великдень — час для щирих побажань
Великдень — свято, яке не залежить від новоюліанського календаря, щороку повертає до базових сенсів. Життя перемагає, світло не скасовується навіть у найтемніші періоди. Для вірян — це насамперед пам’ять про Воскресіння Ісуса Христа.
У церковній традиції цей день означає перемогу життя над смертю, добра — над злом. Саме тому його вважають найважливішим святом року, яке задає тон усьому духовному календарю.
Соцмережі стали новим простором для традицій. Листівка в Instagram чи повідомлення у Viber — це той самий жест уваги, тільки в іншій формі. І якщо раніше листи чекали днями, то зараз достатньо кількох секунд, щоб нагадати людині, що її пам’ятають.
"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші привітання у листівках, щоб ви могли надіслати їх рідним. Ми також підготували віршовані привітання.
З Великоднем — світлим і справжнім,
Без зайвих слів і гучних обіцянь.
Хай буде дім ваш тихим і важливим,
Де завжди чекають — без умов і питань.
***
Нехай цей день принесе вам спокій,
Який не купиш і не знайдеш.
І хай у житті буде менше "поки",
І більше тих, до кого прийдеш.
***
Світлий день — як тихий сигнал:
Все не дарма і ще буде краще.
Хай буде менше життєвих провалів,
І більше моментів — справжніх, ваших.
***
Христос Воскрес! І хай цей день
Дає вам сили йти уперед.
Щоб навіть там, де була тінь,
З’явився світлий силует.
Раніше "Телеграф" розповідав, які популярні привітання на Великдень є насправді русизмами. Забудьте про суржик.