Зрадив Ющенка, пішов до Януковича та отримав посаду від Зеленського: де зараз експрем’єр Анатолій Кінах, який свідомо "віддавав" Крим

"Харківські угоди", які підтримав експрем'єр, спричинили анексію Криму в 2014 році

Анатолій Кінах — експрем’єр-міністр України, міністр економіки. Його діяльність викликала суперечливі думки у суспільства, оскільки він був фігурантом гучних скандалів. Зокрема голосування політика за "диктаторські закони", які підписав Володимир Рибак, та перехід до Партії регіонів тощо.

"Телеграф" вирішив пригадати, якою була діяльність Анатолія Кінаха, до яких скандалів він був причетний і з’ясувати, де він перебуває зараз і чим займається.

Що відомо про Анатолія Кінаха

Майбутній прем’єр-міністр України народився 4 серпня 1954 року в місті Братушани, Молдавська РСР. Закінчив Ленінградський кораблебудівний інститут за спеціальністю інженер-суднобудівник. Спочатку Анатолій Кінах почав будувати кар’єру "за дипломом"- він працював на заводі "Океан", що в Миколаєві, де займав посаду заступника начальника.

Політична кар’єра Анатолія Кінаха розпочалася з посади народного депутата України. Вже за два роки він став представником Президента України в Миколаївській області. У 1999 році Анатолій Кінах зайняв посаду віцепрем’єр-міністра України, а у 2001 році став прем’єр-міністром України. У 2004 балотувався у президенти України і посів 6 місце у першому турі. Анатолій Кінах також був одним із лідерів Помаранчевої революції. А у 2005 році його призначено на пост першого віцепрем’єр-міністра України.

Скандали з Анатолієм Кінахом

Перехід до Партії регіонів у 2007 році. Анатолій Кінах покинув фракцію "Наша Україна" і перейшов до партії Віктора Януковича. Такий вчинок спричинив політичну кризу в Україні, бо багато депутатів перейшли до Партії регіонів. Це призвело до розпуску Верховної Ради Віктором Ющенком.

16 січня 2014 року Анатолій Кінах голосував за "диктаторські закони " — пакет антидемократичних законів, які обмежують права громадян. Це викликало суспільне обурення.

" — пакет антидемократичних законів, які обмежують права громадян. Це викликало суспільне обурення. У 2010 році експрем’єр-міністр підтримав "Харківські угоди". Ці угоди дозволяли продовжити перебування російського Чорноморського флоту в Криму до 2042 року. Пізніше вони розглядалися як одні з передумов анексії Криму у 2014 році. Кінах відмовляється визнавати відповідальність за підписання угод, а критика за це триває й досі.

ДТП у 2012 році. Анатолій Кінах був учасником дорожньо-транспортної пригоди під Києвом. Його авто нібито виїхало на червоне світло і стало причиною аварії. Однак сам політик заявив, що хотів допомогти постраждалому, а мережі з’явилася інформація, що потерпілий не отримав жодної допомоги.

Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський в серпні 2021 року призначив головою Національної тристоронньої соціально-економічної ради Анатолія Кінаха. В березні того ж року РНБО доручила СБУ проаналізувати обставини ратифікації й підготовки "Харківських угод".

Фото: radiosvoboda

Де зараз Анатолій Кінах

Експрем'єр-міністр від 1999 року займає посаду президента Українського союзу промисловців і підприємців (УСПП). Кінах виступає за розвиток оборонно-промислового комплексу України та серійне виробництво зброї для потреб ЗСУ. Окрім цього, експрем’єр продовжує брати участь у міжнародних переговорах і закликає до створення сприятливих умов для українського бізнесу.

Політичний діяч веде сторінку в соцмережах, однак особисті світлини там висвітлює рідко. У Facebook експрем’єр здебільшого викладає робочі моменти та демонструє підтримку України. А от дружина Анатолія Кінаха Марина на своїй сторінці в Instagram все ж прочиняє завісу приватності політика.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз ексгенпрокурор Віталій Ярема, який обіцяв покарати Януковича.