Прочтите, чтобы не попасть впросак: значит украинское слово "баюра"

Что же означает это яркое слово?

В украинском языке есть немало слов, которые точно описывают окружающий мир. Одним из таких есть "баюра" — лексема, которая несет в себе частицу украинской истории и культуры.

Хотя его считают диалектным, оно все еще активно используется в разговорном языке, особенно в сельской местности. А вот "горожане" редко знают, что оно означает. Телеграф нашел объяснение этого слова.

Что означает слово "баюра"?

"Баюра" — это диалектное украинское слово, означающее большую лужу, часто с грязной или стоячей водой. Но это не просто обычная лужа. Баюра обычно больше и глубже, иногда даже настолько, что может представлять препятствие для пешеходов или транспорта. Это может быть углубление на дороге, заполненное водой после дождя.

В отличие от быстро высыхающих луж баюра может существовать длительное время, особенно если речь идет о низменной местности. Слово чаще употребляется в сельской местности, где грунтовые дороги более подвержены образованию таких "водоемов".

Слово "баюра" часто встречается в украинской литературе, особенно в произведениях, описывающих сельскую жизнь. Оно помогает авторам создать яркий образ украинского села, в контексте бездорожья и осенней непогоды.

Забирайте его в свой словарь. Ведь, употребляя такие колоритные слова, мы не только обогащаем свою речь, но и сохраняем уникальные элементы украинского языка для будущих поколений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно на украинском называть "беседку". Таких вариантов многие и не слышали.