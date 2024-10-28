Олексій Омельяненко: Разом з БФ "Надія" ми забезпечили Головне управління розвідки РЕБами та системами зв’язку

РЕБи з імерсійною системою охолодження, терморегуляцією та високою потужністю, швейцарські апарати для непрямого масажу серця Easy Pulse, сучасні старлінки, потужні генератори та технологічні наплічники — цю цінну допомогу Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" та Олексій Омельяненко передали Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

"Підтримка наших захисників — це більше, ніж обов’язок, це наша відповідальність і внесок у майбутнє. Кожна одиниця техніки, яку ми передаємо, дає нашим військовим важливу перевагу на полі бою, підвищуючи їхню безпеку і шанси на збереження їхніх життів. Кожен безпілотник для розвідки, кожен старлінк і РЕБ — це врятоване життя нашого захисника чи захисниці. Ми з командою фонду продовжуємо працювати, щоб Сили оборони отримували найсучасніше обладнання", — зазначив Олексій Омельяненко.

БФ молодіжної ініціативи "Надія", за підтримки Олексія Омельяненка та партнерів, системно передає цінний вантаж для різних підрозділів ГУР — позашляховики, РЕБи, fpv-дрони, старлінки, "мавіки", зарядні станції та тепловізори. Усе це обладнання суттєво підсилює українських воїнів на найгарячіших ділянках фронту.

"Не секрет, що ворог стрімко розвивається. Тактика бою військ РФ — підступна та безжальна. РЕБи, які ми передали, дозволяють протистояти ворожим дронам на ширшій відстані — вони збивають сигнал, який передається супутником, і БПЛА не бачать, куди потрібно летіти. Завдяки цьому обладнанню наші військові мають змогу працювати безпечніше, що дає шанс зберегти більше життів на передовій", — підкреслив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду "Надія".

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Олексій Омельяненко та Благодійний фонд молодіжної ініціативи "Надія" надають системну підтримку військовим обладнанням, яке рятує життя на передовій. Окрім цього, допомога спрямовується до лікарень, медичних інститутів, польових шпиталів і стабілізаційних пунктів — усіх тих, хто працює над порятунком життя наших захисників і цивільного населення в найскладніших умовах.