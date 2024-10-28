Алексей Омельяненко: Вместе с БФ "Надія" мы обеспечили Главное управление разведки РЭБами и системами связи

РЭБы с иммерсионной системой охлаждения, терморегуляцией и высокой мощностью, швейцарские аппараты для косвенного массажа сердца Easy Pulse, современные старлинки, мощные генераторы и технологические рюкзаки — эту ценную помощь Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" и Алексей

"Поддержка наших защитников — это больше долга, это наша ответственность и вклад в будущее. Каждая единица техники, которую мы передаем, дает нашим военным важное преимущество на поле боя, повышая их безопасность и шансы на сохранение их жизней. Каждый беспилотник для разведки, каждый старлинк и РЭБ — это спасенная жизнь нашего защитника или защитницы. Мы с командой фонда продолжаем работать, чтобы Силы обороны получали самое современное оборудование", — отметил Алексей Омельяненко.

БФ молодежной инициативы "Надія", при поддержке Алексея Омельяненко и партнеров, системно передает ценный груз для разных подразделений ГУР — внедорожники, РЭБы, fpv-дроны, старлинки, "мавики", зарядные станции и тепловизоры. Все это оборудование существенно усиливает украинских воинов на самых горячих участках фронта.

"Не секрет, что враг стремительно развивается. Тактика боя войск РФ — коварна и безжалостна. РЭБы, которые мы передали, позволяют противостоять вражеским дронам на более широком расстоянии — они сбивают сигнал, передаваемый спутником, и БПЛА не видят, куда нужно лететь. Благодаря этому оборудованию наши военные могут работать безопаснее, что позволяет сохранить больше жизней на передовой", — подчеркнул Валерий Дубиль, председатель наблюдательного совета фонда "Надія".

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Алексей Омельяненко и Благотворительный фонд молодежной инициативы "Надія" оказывают системную поддержку военным оборудованием, которое спасает жизнь на передовой. Кроме этого, помощь направляется в больницы, медицинские институты, полевых госпиталей и стабилизационных пунктов — всех тех, кто работает над спасением жизни наших защитников и гражданского населения в самых сложных условиях.