Консул Румунії в Харкові Микола Удянський може мати російське громадянство, - документ

Опубліковані копії російського паспорта та відповідь на запит федеральної міграційної служби РФ, які можуть свідчити про те, що станом на 13 червня 2023 року IT-підприємець Микола Удянський, який з 1 березня 2023 року обіймає посаду почесного консула Румунії в Харкові, можливо мав діючий закордонний російський паспорт.

Про це у своєму блоці на сайті "Цензор.нет" повідомив журналіст Михайло Шнайдер. Він звернувся до МЗС та СБУ з проханням прокоментувати скрин-копії документів, які опинилися у його розпорядженні.

"Це – російський паспорт почесного консула Румунії в Харкові Миколи Удянського. Другий документ – відповідь на електронний запит федеральної міграційної служби РФ, яка підтверджує дійсність документа станом на червень 2023 року", — повідомив автор блогу.

За його словами, наразі паспорт вже відсутній у доступних російських базах оскільки, по-перше, термін дії паспорта закінчився у липні 2023 року, по-друге, приховуванню інформації про російське громадянство могли сприяти органи влади РФ. Журналіст нагадав, що у ЗМІ була опублікована інформація про можливі контакти Миколи Удянського з представниками російської влади.

"За даними ЗМІ, Удянський контактував з оточенням Кадирова з клубу "Ахмат", приймав нагороди з рук учениці Лаврова, підтримує відносини з затриманим у Франції ватажком однієї з найбільш зухвалих ОЗУ "Залютинські" Мітровим", — продовжує Михайло Шнайдер.

Автор блогу навів свідчення того, що Микола Удянський можливо проживав та працював у РФ

"Також є низка інших побічних доказів, які вказують на те, що Удянський проживав у Росії та вів там бізнес. Зокрема, там працювала його крипто-піраміда "Єдінаркоїн", мала мережу офісів та рекламувалася за допомогою Дмитра Мєдвєдєва та Ольги Бузової, що описав економіст Борис Кушнирук. Гадаю, що мало хто сумнівається у тому, що подібний бізнес у Росії можливий лише під дахом силовиків, і наявність паспорта тут теж необхідна", — зазначає журналіст.

Автор блогу вважає, що наведена інформація містить достатньо фактів щодо можливого російського громадянства Миколи Удянського, які мають перевірити МЗС та СБУ.

"Аргументів на користь того, що у момент, коли у березні 2023 року Удянський був призначений почесним консулом, він мав діючий російський паспорт і був громадянином Росії – більш ніж достатньо. Ба більше, є вірогідність, що ця людина досі має російське громадянство, оскільки припинення дії його паспорта у липні 2023 року аж ніяк не позбавляє його громадянства РФ", — підсумував Михайло Шнайдер.