Забудьте про "шльопанці": мовний експерт назвав правильне українське слово

Українці щоденно припускаються мовних помилок, навіть не усвідомлюючи цього

Мовна культура – важлива частина національної ідентичності. Часто ми навіть не замислюємося, що деякі звичні слова є запозиченими або неправильними. Саме тому поради професійних мовознавців стають справжнім відкриттям для багатьох українців

Багато українців звикли використовувати слова "шльопанці" чи "шльопки", проте відомий український мовознавець Олександр Авраменко пропонує альтернативу.

За словами Авраменка, "шльопанці" – це переважно російське слово з розмовним відтінком. Натомість він рекомендує вживати виключно українське слово: "Запам'ятайте, пантОфлі. Це м'які кімнатні туфлі без закаблУків", – наголошує мовознавець.

Правильна вимова та акценти

Важливо звернути увагу на правильну вимову:

пантОфлі (наголос на складі "ТО"),

(наголос на складі "ТО"), закаблУк (наголос на останньому складі).

Мовознавець також застерігає від використання російських слів:

не кажіть "шльопанці",

уникайте слова "задник".

Тепер ви знаєте, що правильно говорити "пантОфлі". Це не лише граматично правильно, але й демонструє повагу до української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як говорити коротко і по суті українською. Більшість й не здогадувалися, що зловживають багатослів'ям.