Без російської "говядини": як українською правильно називати м’ясо корів і не тільки
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Навіть у сала є кілька цікавих відповідників
В українській мові існує багато автентичних назв та відповідників до росіянізмів. Це ж стосується і м'яса, до прикладу, "говядина" українською може мати два варіанти.
"Телеграф" розповість вам, як правильно називати різні види м'яса українською і як в них не заплутатись.
Зауважимо, що до "говядини" в нашій мові є аж два відповідники — яловичина та воловина. Друге — це м'яса вола, тобто великої рогатої худоби, яка в давнину допомагала орати поля та перевозити вантажі.
Як називати різні види м'яса українською:
- м'ясо свині — свинина;
- м'ясо теляти чи нетелі — телятина;
- м'ясо кози — козина;
- м'ясо рогатої худоби (корів, биків) — яловичина або воловина;
- овече м'ясо — ягнятина та баранина.
Як називати м'ясо птиці:
- курятина — м'ясо курки;
- індичатина — м'ясо індики;
- качатина — м'ясо качки.
Додамо, що в українській мові існує кілька варіантів назвати "сало". Один з найпоширеніших — "шпик". Інші варіанти — лій, солонина, лік, сить, смалець, товщ та тук.
Зауважимо, що слово "сало" українське і його можна вживати, вищевикладені варіанти представлені для урізноманітнення словникового запасу.
Раніше "Телеграф" писав, як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали. Допоможе кілька влучних фразеологізмів.