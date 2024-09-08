Без російської "говядини": як українською правильно називати м’ясо корів і не тільки

Навіть у сала є кілька цікавих відповідників

В українській мові існує багато автентичних назв та відповідників до росіянізмів. Це ж стосується і м'яса, до прикладу, "говядина" українською може мати два варіанти.

"Телеграф" розповість вам, як правильно називати різні види м'яса українською і як в них не заплутатись.

Зауважимо, що до "говядини" в нашій мові є аж два відповідники — яловичина та воловина. Друге — це м'яса вола, тобто великої рогатої худоби, яка в давнину допомагала орати поля та перевозити вантажі.

Як називати різні види м'яса українською:

м'ясо свині — свинина;

м'ясо теляти чи нетелі — телятина;

м'ясо кози — козина;

м'ясо рогатої худоби (корів, биків) — яловичина або воловина;

овече м'ясо — ягнятина та баранина.

Як називати м'ясо птиці:

курятина — м'ясо курки;

індичатина — м'ясо індики;

качатина — м'ясо качки.

Додамо, що в українській мові існує кілька варіантів назвати "сало". Один з найпоширеніших — "шпик". Інші варіанти — лій, солонина, лік, сить, смалець, товщ та тук.

Зауважимо, що слово "сало" українське і його можна вживати, вищевикладені варіанти представлені для урізноманітнення словникового запасу.

Раніше "Телеграф" писав, як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали. Допоможе кілька влучних фразеологізмів.