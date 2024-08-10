Це слово мало хто знає: як українською правильно сказати "мнительний"

Позбавляємося російської кальки і говоримо правильно

Дедалі більше українців відмовляються від вживання російської мови та починають освоювати державну. Однак багато хто стикається з труднощами в перекладі деяких слів і виразів.

Наприклад, мало хто знає, як українською перекладається слово "мнительний". Мовник Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1" назвав правильні варіанти.

Як сказати "мнительний" українською

"Мнительним" називають людину, яка бачить у всьому небезпеку та загрозу, тому вічно перебуває в напрузі. За словами вчителя, заслуженого працівника сфери освіти Олександра Авраменка, українською це слово можна перекласти як "помисливий" або "самовразливий". А слово "мнительний" — російська калька і від неї у вимові слід позбавлятися.

Розглянемо на прикладі: "Цей чоловік знає, як важко придбати і як легко втратити, ось чому він помисливий" (цитата з роману Юрія Мушкетика "Біла тінь").

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