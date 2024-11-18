Дзвонити чи телефонувати: Авраменко пояснив, як правильно говорити українською

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко розвіяв поширені сумніви щодо вживання слів "телефонувати" та "дзвонити"

У сучасній українській мові через історичний вплив російської часто виникають суперечки щодо правильного вживання певних слів та виразів. Одне з найпоширеніших питань – яке слово коректніше використовувати: "телефонувати" чи "дзвонити"?

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко дав чітке роз'яснення цього питання в ефірі телеканалу "1+1". "Телеграф" ділиться з вами.

За словами експерта, правильним варіантом є використання слова "телефонувати". Наприклад, коректно казати: "Я телефоную другу". Для позначення завершеної дії (що відповідає на питання "що зробити?") варто вживати слово "потелефонувати". У розмовному мовленні допустимим є також варіант "зателефонувати".

Щодо слова "дзвонити", Авраменко зазначає, що хоча воно і є частиною української лексики, його первинне значення пов'язане зі створенням звуків за допомогою дзвону. "Отже, краще друзям не дзвонити, а телефонувати", – підсумовує мовознавець.

Правильні варіанти вживання:

Телефонуйте нам негайно!

Потелефонуй подрузі.

Нам перетелефонували з магазину.

Не рекомендовані варіанти:

Дзвоніть нам негайно!

Подзвони подрузі.

Нам передзвонили з магазину.

Такі мовні нюанси є важливими для збереження чистоти української мови та подолання наслідків тривалої русифікації. Правильне використання слів допомагає відновити автентичність української мови та позбутися невластивих їй конструкцій.

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